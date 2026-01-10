EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ рассказали об уставшем от «утомительного» Путина Трампе

2 минуты чтения 16:44

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине и считает его большим препятствием к заключению мирного соглашения с Украиной, нежели украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на несколько анонимных источников.

По их словам, решение Трампа захватить российский нефтяной танкер, связанный с «теневым флотом», а также поддержка американским президентом нового пакета санкций против России, должны были стать сигналом для Путина о том, что у него остается все меньше времени на окончание войны в Украине.

«[Трамп] использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился», — рассказал неназванный источник из окружения президента США. Другой собеседник The Telegraph добавил, что стратегия Путина «два шага вперед, один шаг назад», которую демонстрировала Россия в ходе переговоров, стала для Трампа «утомительной».

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

Раньше Трамп тепло отзывался о Путине и считал Украину виновной в войне. Теперь, как утверждают бывшие и действующие американские чиновники, его позиция изменилась, и взгляды администрации США больше совпадают с европейской точкой зрения, согласно которой Путин затягивает подписание соглашения.

«[Российская сторона] кажется готовой, но когда возникают вопросы, которые, как мы думали, они будут готовы обсудить, они либо усугубляют ситуацию, либо на время прекращают переговоры», — заявил источник The Telegraph. По его словам, Украина проявила большую готовность пойти на компромисс.

Ранее сообщалось, что Трамп «дал зеленый свет» законопроекту о санкциях, который позволит ему изолировать Россию с помощью в том числе 500-процентных пошлин на товары, импортируемые из стран, которые закупают российскую нефть, нефтепродукты или уран.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа