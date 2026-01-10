СМИ рассказали об уставшем от «утомительного» Путина Трампе

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине и считает его большим препятствием к заключению мирного соглашения с Украиной, нежели украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на несколько анонимных источников.

По их словам, решение Трампа захватить российский нефтяной танкер, связанный с «теневым флотом», а также поддержка американским президентом нового пакета санкций против России, должны были стать сигналом для Путина о том, что у него остается все меньше времени на окончание войны в Украине.

«[Трамп] использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился», — рассказал неназванный источник из окружения президента США. Другой собеседник The Telegraph добавил, что стратегия Путина «два шага вперед, один шаг назад», которую демонстрировала Россия в ходе переговоров, стала для Трампа «утомительной».

Раньше Трамп тепло отзывался о Путине и считал Украину виновной в войне. Теперь, как утверждают бывшие и действующие американские чиновники, его позиция изменилась, и взгляды администрации США больше совпадают с европейской точкой зрения, согласно которой Путин затягивает подписание соглашения.

«[Российская сторона] кажется готовой, но когда возникают вопросы, которые, как мы думали, они будут готовы обсудить, они либо усугубляют ситуацию, либо на время прекращают переговоры», — заявил источник The Telegraph. По его словам, Украина проявила большую готовность пойти на компромисс.

Ранее сообщалось, что Трамп «дал зеленый свет» законопроекту о санкциях, который позволит ему изолировать Россию с помощью в том числе 500-процентных пошлин на товары, импортируемые из стран, которые закупают российскую нефть, нефтепродукты или уран.