Экономика

СМИ сообщили о резком падении добычи нефти в России

2 минуты чтения 15:07

В декабре 2025 года добыча нефти в России показала самое резкое падение за последние полтора года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство связывает это падение с новой порцией антироссийских санкций и атаками украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру страны.

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
Общество8 минут чтения

По информации собеседников издания, в декабре Россия добывала в среднем 9,326 миллионов баррелей нефти в сутки. Этот показатель оказался более чем на 100 тысяч баррелей в сутки ниже уровня ноября и почти на 250 тысяч баррелей меньше установленной для России квоты в рамках соглашения ОПЕК.

Снижение добычи в декабре стало самым значительным с июня 2024 года, когда Россия сокращала производство в рамках договоренностей ОПЕК. При этом в предыдущие месяцы добыча сырья в стране росла, хотя к концу года темпы роста начали замедляться. Согласно данным ОПЕК, целевой уровень добычи России в декабре 2025 года составлял 9,574 миллионов баррелей в сутки.

Bloomberg отмечает, что сокращение произошло на фоне масштабных атак украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру. Удары напрямую затронули добывающие объекты и работу нефтеперерабатывающих заводов. В течение большей части декабря объем переработки на российских НПЗ оставался ниже сезонной нормы, а некоторые предприятия были вынуждены сократить или приостановить работу.

Одновременно Россия столкнулась с проблемами экспорта. После введения США санкций против крупнейших российских нефтяных компаний часть покупателей стала проявлять осторожность. В результате к концу декабря объем российской нефти, находившейся на танкерах в море, превысил 185 миллионов баррелей, отмечается в статье. В частности, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы искали альтернативные схемы закупок санкционных поставок.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

Кроме того, на ситуацию повлияло то, что Украина впервые с начала войны нанесла удары по российским нефтяным объектам в Каспийском море, а также атаковала танкеры, перевозившие российскую нефть. Это вынудило часть судов менять маршруты и дополнительно усложнило логистику поставок.

Агентство напоминает, что в 2022 году, после начала войны в Украине, российские власти засекретили подробную статистику по добыче нефти в стране. Министерство энергетики на запрос Bloomberg о комментарии не ответило.

Ранее стало известно о том, что в США готов новый пакет санкций против России, голосование по которому может состояться на грядущей неделе.

