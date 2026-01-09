Москвички рассказали о «ресторанном маньяке» с сайта знакомств

Сразу несколько жительниц Москвы рассказали в соцсетях о мужчине, который нападал на них во время свиданий. Поводом для обсуждения стала история Виктории, познакомившейся с молодым человеком по имени Эльвин на сайте знакомств, пишет телеграм-канал «112».

По словам девушки, после нескольких дней общения мужчина пригласил ее встретиться в бар-ресторан «Луч». Во время свидания, по словам Виктории, Эльвин напал на нее и избил.

«Знаете, как дверь ногой выбивают? Вот мне так же прилетело. Я сидела, а он мне с ноги как дал по лицу — у меня аж голова откинулась. Очень сильно пострадал нос и выпали ресницы. Персонал заведения мне сказал, что этот человек ходит туда уже 11 лет, и его все знают!» — поделилась в соцсетях Виктория.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи, опубликованной в канале «112», видно, как мужчина сначала спорит с девушкой за столиком, а затем бьет ее ногой, после чего покидает заведение.

Виктория утверждает, что получила травмы лица и была шокирована произошедшим. По ее словам, охрана и персонал ресторана не попытались вмешаться или остановить нападавшего. Девушка уже написала заявление в полицию.

После публикации этой истории в соцсетях откликнулись и другие женщины. Они заявили, что сталкивались с агрессивным поведением того же мужчины во время свиданий. По словам одной из них, он дал ей пощечину в ресторане. Другая утверждает, что после встречи этот мужчина угрожал ей. Все эпизоды, как утверждают пострадавшие, происходили в публичных местах.

Кроме того, Виктория рассказала, что после свидания Эльвин якобы попытался узнать ее адрес, представившись курьером доставки цветов. О такой же попытке выяснить место проживания заявила и другая пострадавшая.