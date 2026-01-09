Белгородскую область накрыл блэкаут после ракетного удара

Более полумиллиона жителей Белгородской области остались без электричества и отопления после ночного ракетного обстрела ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, сегодня совсем не доброе утро. По результатам ночного обстрела противника в Белгородской области по инженерной инфраструктуре на сегодня, на 6 часов утра, у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в 6 муниципальных образованиях. Без тепла — почти такое же количество, в первую очередь это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения», — написал он.

По его словам, на местах работают все аварийные бригады, в ближайшее время станут известны сроки восстановления.

«Ситуация крайне непростая. Но надеюсь, что мы сможем ее пройти», — поделился губернатор.

О ракетной опасности Гладков предупредил в своем телеграм-канале в полночь. Позднее губернатор написал, что украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду.

«Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — сообщил он.

По информации телеграм-канала «Пепел», ракетный удар в Белгороде был нанесен по подстанции «Сторожевая» и ТЭЦ «Луч».

В ночь на 9 января от ракетной атаки также пострадал город Орел. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, был поврежден «объект инфраструктуры».

«В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов», — написал он.

Телеграм-канал Exilenova+ пишет, что взрывы произошли в районе теплоэлектростанции. По информации телеграм-канала «Кровавая барыня», жители Орла пожаловались на перебои с водоснабжением в отдельных районах города.