Трамп предложил резко увеличить оборонный бюджет США и сделать его рекордным

2 минуты чтения 14:38

Президент США Дональд Трамп предложил резко увеличить оборонный бюджет страны — с нынешнего триллиона долларов до полутора триллионов в 2027 году. Об этом политик объявил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Необходимость увеличить траты на оборону Трамп обосновал желанием создать «армию мечты» в «неспокойные и опасные времена». Если парламент одобрит инциативу президента, оборонный бюджет США в 2027 году станет рекордным.

Предыдущий рекорд по тратам на оборону был установлен в декабре 2025 года, бюджет министерства войны США на 2026 финансовый год составил 901 миллиард долларов. Тогда президент США заявил, что увеличение расходов на содержание и укрепление вооруженных сил необходимо для реализации концепта «мира через силу».

Позже оборонный бюджет на 2026 год вырос и превысил триллион долларов — это произошло после того, как Конгресс США выделил Пентагону дополнительные 150 миллиардов в рамках другого законопроекта. Изначально в 2027 году бюджет должен был сохраниться на отметке в один триллион долларов, но Трамп посчитал, что его можно увеличить из-за доходов от введенных им в 2025 году импортных пошлин.

Издание Politico называет текст Трампа неожиданным — он заявил об увеличении оборонного бюджета сразу после того, как сам публично раскритиковал оборонные компании. Президент США обвинил их в слишком медленном производстве техники, ее ненадлежащем и медленном обслуживании. Это обрушило их акции.

Депутаты-республиканцы поддерживают инициативу Трампа, однако представители Демократической партии вряд ли одобрят снижение трат на здравоохранение, образование и иностранную помощь, отмечает Politico. На данный момент неизвестно, удастся ли представителям партий в Конгрессе США удовлетворить новое желание Трампа хотя бы частично.

