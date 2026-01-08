EN
Критикующая Зеленского конгрессвумен пригласила в США депутатов Госдумы для обсуждения мирного плана

2 минуты чтения

Четырех депутатов Госдумы пригласили в Вашингтон для обсуждения мирного плана по Украине. Об этом на своей странице в Х объявила член палаты представителей конгресса США от республиканцев Анна Паулина Луна.

«Я получила разрешение от Государственного департамента на приезд четырех членов Государственной Думы России для встречи с членами Конгресса по вопросам мирных переговоров и других тем», — написала она.

О каких именно депутатах идет речь, в публикации конгрессвумен не сообщается. Она утверждает, что направила официальное приглашение российским парламентариям встретиться с членами Конгресса в январе. 

Луна также поблагодарила госсекретаря США Марко Рубио за содействие в организации возможной встречи и заявила, что «мир должен всегда преобладать, а здравомыслящие люди должны вести переговоры». 

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

Возможная встреча конгрессменов с депутатами Госдумы обсуждается с осени 2025 года. Так, 26 октября спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев во время своего визита в США заявил, что переговоры с участием Луны должны состояться «в ближайшее время». По его словам, она «одна из представителей конгресса, кто последовательно выступает за диалог между Россией и США».

Анна Паулина Луна активно высказывается о войне России в Украине, при этом, чаще всего, она критикует украинского президента Владимира Зеленского. Так, в начале октября она заподозрила его в хищении сотен миллионов долларов американской помощи. 

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

Луна также выступает против оказания военной помощи Украине. В 2024 году она предложила законопроект, по которому члены Конгресса, проголосовавшие за помощь Киеву, должны будут поехать воевать в Украину. 

В октябре 2025 года Луна назвала Россию «супердержавой» и призвала к торговой сделке с Москвой. Во время встречи с Дмитриевым в том же месяце, конгрессвумен получила от него плитку шоколада с цитатами Путина. На упаковке, как объяснил Дмитриев, было написано: «Важно вести диалог с Россией, и мы надеемся, что этот диалог будет успешным и будет продолжен».

