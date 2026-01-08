EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне описали идеального партнера

2 минуты чтения 16:10 | Обновлено: 16:12

Идеальный для россиян партнер носит одежду стиля casual, имеет высшее образование и является надежным и финансово стабильным человеком. Об этом со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса Twinby пишет Ксения Собчак.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

Большинство россиян хотят, чтобы партнер был старше или являлся их ровесником — так ответили 58% и 34% респондентов соответственно. При этом 52% опрошенных считают, что смогут встретить человека, соответствующего их представлению об идеальном партнере.

Фактор наличия высшего образования назвали важным для себя 67% опрошенных, наибольшее значение этому критерию придают зумеры — у респондентов старше 35 лет образование потенциального партнера перестает быть важным фактором.

Доход оказался для россиян показателем стабильности, а не статуса, отмечает Собчак. При этом женщины хотят видеть у своего партнера доход выше среднего, а мужчины — стабильный и предсказуемый заработок.

Исследователи из Twinby узнали и об идеальном внешнем образе партнера у россиян — 54% опрошенных предпочитают подтянутое или спортивное телосложение, 36% согласны на среднее, 10% респондентов заявили, что не считают внешность принципиальным фактором.

Стиль casual при выборе одежды предпочитают 49% опрошенных, классический стиль отметили 27%, свободный или индивидуальный — 24%. Также в Twinby сообщили, что находящиеся в поиске отношений люди чаще формируют жесткий образ идеального партнера — они акцентируют свое внимание на возрасте, доходе и мировоззрении. Вступившие в отношения или заключившие брак россияне смягчают свои требования, пишет Собчак.

Ранее KION и Twinby рассказали о чертах идеального мужчины. Россиянки посчитали, что «залогом идеала» является зрелость мужчины, а самыми важными личностными качествами назвали надежность, верность и заботливость и нейтральность к эзотерике.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул