Россияне описали идеального партнера

Идеальный для россиян партнер носит одежду стиля casual, имеет высшее образование и является надежным и финансово стабильным человеком. Об этом со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса Twinby пишет Ксения Собчак.
Большинство россиян хотят, чтобы партнер был старше или являлся их ровесником — так ответили 58% и 34% респондентов соответственно. При этом 52% опрошенных считают, что смогут встретить человека, соответствующего их представлению об идеальном партнере.
Фактор наличия высшего образования назвали важным для себя 67% опрошенных, наибольшее значение этому критерию придают зумеры — у респондентов старше 35 лет образование потенциального партнера перестает быть важным фактором.
Доход оказался для россиян показателем стабильности, а не статуса, отмечает Собчак. При этом женщины хотят видеть у своего партнера доход выше среднего, а мужчины — стабильный и предсказуемый заработок.
Исследователи из Twinby узнали и об идеальном внешнем образе партнера у россиян — 54% опрошенных предпочитают подтянутое или спортивное телосложение, 36% согласны на среднее, 10% респондентов заявили, что не считают внешность принципиальным фактором.
Стиль casual при выборе одежды предпочитают 49% опрошенных, классический стиль отметили 27%, свободный или индивидуальный — 24%. Также в Twinby сообщили, что находящиеся в поиске отношений люди чаще формируют жесткий образ идеального партнера — они акцентируют свое внимание на возрасте, доходе и мировоззрении. Вступившие в отношения или заключившие брак россияне смягчают свои требования, пишет Собчак.
Ранее KION и Twinby рассказали о чертах идеального мужчины. Россиянки посчитали, что «залогом идеала» является зрелость мужчины, а самыми важными личностными качествами назвали надежность, верность и заботливость и нейтральность к эзотерике.