Общество

СМИ: власти отказались запрещать россиянам пользоваться VPN

2 минуты чтения 18:39

Российские власти пока не приняли решение о принципиальном запрете на использование VPN, пишет «Верстка» со ссылкой на анонимные источники.

Один из депутатов Госдумы рассказал журналистам, что Кремль пока не заинтересован в проведении активной кампании против VPN — Москва сама продвигает эту технологию на Западе, чтобы местные жители могли получить доступ к российским сайтам.

Близкий к администрации Путина источник рассказал «Верстке», что в ближайшее время в Кремле планируют блокировать различные сервисы и активно мешать их работе. VPN-сервисы также блокируются властями, журналисты подсчитали, что за 2025 год был прекращен доступ к не менее чем 258 из них.

При этом использование VPN в личных целях остается полностью легальным действием. Однако рекламировать сервисы незаконно, а при совершении преступления использование VPN станет отягчающим обстоятельством.

Также, по данным «Верстки», в Москве ведутся споры о необходимости ограничения работы в России сервисов корпорации Google. Компания «раздражает» различные властные группировки — силовикам она не нравится за отстутствие возможности жесткого контроля, администрации Путина за свободную поисковую выдачу.

Однако в настоящий момент ограничивается лишь работа приложения для звонков Google Meet — остальными сервисами и приложениями Google россияне могут пользоваться свободно. «Верстка» отмечает, что о блокировке Google часто говорит первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Однако его прогнозы редко сбываются, а сам он в материале назван не самым авторитетным депутатом.

Ранее «Верстка» сообщила, что власти признали провальность кампании по запуску и продвижению среди россиян госмессенджера Max. Главной проблемой в Кремле посчитали нежелание россиян переносить в Max неформальное общение — мессенджер продолжается восприниматься в качестве служебного инструмента.

