СМИ: Россия использовала Discord для вербовки геймеров на войну

Российские вербовщики целенаправленно искали геймеров на платформе Discord, чтобы убедить их приехать в Россию и принять участие во вторжении в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Агентство утверждает, что с помощью этой схемы российское Минобороны смогло убедить приехать в страну двух жителей ЮАР, которые были поклонниками шутера Arma 3 и использовали Discord в качестве площадки для общения. Платформа заблокирована в России с 2024 года.

Именно наDiscord южноафриканцы познакомились с человеком, представившимся им под ником Dash. Оба они были мужчинами в возрасте около 20 лет, отмечает Bloomberg. После общения с Dash они встретились друг с другом в Кейптауне, а затем посетили расположенное в этом городе российское консульство.

В конце июля 2024 года жители ЮАР прилетели в Россию через ОАЭ и встретились с Dash. В сентябре мужчины подписали контракты с Минобороны сроком на один год — в ведомстве им обещали возможность получить российское гражданство и продолжить получение образования.

Источник рассказал агентству, что один из южноафриканцев отправился на фронт после нескольких недель подготовки, он служил помощником гранатометчика. Последний раз мужчина выходил на связь в начале октября того же года, а 17 декабря семья жителя ЮАР получила сообщение о его гибели. Судьба второго южноафриканца Bloomberg неизвестна.

Bloomberg ранее сообщал об активности России в ЮАР — Москва, нуждающаяся в рабочей силе, вербует в этой стране молодых женщин. Их направляют на работу в особую экономическую зона «Алабуга» в Татарстане, где они собирают дроны Shahed-136. Агентство отмечало, что распространение информации о предполагаемой вербовке привело к началу расследования со стороны властей ЮАР, в «Алабуге» участие в работе женщин из Африки отрицают.