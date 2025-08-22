EN
СМИ: Южная Африка начала расследование вербовок женщин на российский завод дронов

2 минуты чтения 15:57

В условиях острой нехватки рабочей силы Россия расширила кампанию по привлечению молодых африканских женщин, в частности из Южной Африки,  для работы в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Правительство ЮАР начало расследование деятельности российских компаний и их намерений, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Потеря сотен тысяч мужчин на фронте, сокращение населения и рост зарплат практически оставили Россию без рабочей силы. В то же время треть трудоспособного населения Южной Африки не может найти работу. Несмотря на экономическую логику таких действий, сама кампания по набору вызывает все больше вопросов и сомнений, отмечает агентство.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
Мир11 минут чтения

Так, согласно трем докладам исследовательских организаций, африканских женщин обманным путем направили на сборку ударных дронов Shahed-136. По данным Института науки и международной безопасности (ISIS), в отличие от мужчин их считают более надежными для этой специфической работы.

«По нашим оценкам, около 90% женщин, приехавших в «Алабугу», в итоге попадают в программу по производству дронов. Они фактически участвуют в производстве вооружения и подвергаются опасности потому что теперь они стали частью войны», — заявил старший научный сотрудник ISIS Спенсер Фарагассо.

По словам источника агентства, южноафриканские власти начали проверку вербовки и не исключают возможность вызова российских дипломатов для дачи разъяснений. В Министерстве международных отношений и сотрудничества, в свою очередь, заявили Bloomberg, что пока не обнаружили доказательств несоответствия предложений о работе заявленным целям.

«Тем не менее, правительство обратило внимание на сообщения о предполагаемом наборе молодежи компанией «Алабуга»», — добавили в ведомстве.

Официальные представители «Алабуги» тоже отрицают участие африканских женщин в производстве дронов. Тем не менее, в зоне ведется строительство жилья для десятков тысяч новых работников, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о планах расширения военного производства. Согласно докладу ISIS от 28 июля, в «Алабуге» возводятся жилые корпуса, рассчитанные еще на 41 тысячу сотрудников.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

По данным агентства, более 48% южноафриканских женщин младше 34 лет не могут найти работу поэтому обещанная зарплата в размере 800 долларов делает предложение российской стороны весьма привлекательным. Тем временем исследователи предупреждают, что для многих это оборачивается суровой реальностью с вовлечением в военное производство. 

