Мобильный интернет отключили жителям Камчатки

Жители Камчатки пожаловались на отключения мобильного интернета, которые начались в крупнейших населенных пунктах региона еще 31 декабря. Местные власти признали проблему и объяснили решение ограничить доступ в интернет угрозой атак беспилотников.

В разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» жители города Петропавловск-Камчатский рассказали, что не могут зайти в банковские приложения и перевести деньги, поэтому вынуждены стоять в длинных очередях в банках. «В городе полнейший бардак и завал, еще и интернет отключили», — утверждают они.

Тем временем, по их словам, некоторые мобильные операторы стали предлагать установить антиблокировку интернета за отдельную плату. «Непонятно, в чем смысл такого стратегического ограничения интернета, если его можно обойти за оплату?» — пожаловались жители.

​​Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что решение об ограничениях принято на федеральном уровне в отношении тех регионов, где расположены важные объекты Министерства обороны.

«Камчатка — стратегически важный регион. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны», — написал он на своей странице в телеграме.

Солодов подчеркнул, что ограничения будут сняты, «как только позволят стратегическая и тактическая обстановка». Он также поручил установить дополнительные точки доступа Wi-Fi и перерассчитать абонентскую плату с представителями сотовых операторов.

Ранее мобильный интернет на неопределенный срок отключили в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин тогда попросил жителей «отнестись с пониманием» к подобным мерам.