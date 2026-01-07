EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Мобильный интернет отключили жителям Камчатки

2 минуты чтения 14:24 | Обновлено: 14:40

Жители Камчатки пожаловались на отключения мобильного интернета, которые начались в крупнейших населенных пунктах региона еще 31 декабря. Местные власти признали проблему и объяснили решение ограничить доступ в интернет угрозой атак беспилотников.

В разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» жители города Петропавловск-Камчатский рассказали, что не могут зайти в банковские приложения и перевести деньги, поэтому вынуждены стоять в длинных очередях в банках. «В городе полнейший бардак и завал, еще и интернет отключили», — утверждают они. 

Тем временем, по их словам, некоторые мобильные операторы стали предлагать установить антиблокировку интернета за отдельную плату. «Непонятно, в чем смысл такого стратегического ограничения интернета, если его можно обойти за оплату?» — пожаловались жители.

​​Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что решение об ограничениях принято на федеральном уровне в отношении тех регионов, где расположены важные объекты Министерства обороны.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

«Камчатка — стратегически важный регион. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны», — написал он на своей странице в телеграме.

Солодов подчеркнул, что ограничения будут сняты, «как только позволят стратегическая и тактическая обстановка». Он также поручил установить дополнительные точки доступа Wi-Fi и перерассчитать абонентскую плату с представителями сотовых операторов. 

Ранее мобильный интернет на неопределенный срок отключили в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин тогда попросил жителей «отнестись с пониманием» к подобным мерам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул