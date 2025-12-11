EN
В Смоленской области отключили мобильный интернет

2 минуты чтения 00:10 | Обновлено: 00:25

Под предлогом борьбы с украинскими беспилотниками власти Смоленской области отключили мобильный интернет на неопределенный срок. Губернатор региона Василий Анохин попросил жителей «отнестись с пониманием» к подобным мерам. 

Перебои с интернетом в Смоленской области продолжаются уже несколько дней. Люди жалуются, что в сельской местности не работают кассовые аппараты. У многих также наблюдается проблемы с доступом к банковским приложениям, иногда не открываются даже сайты из «белого списка», которые, по утверждениям российских властей, должны гарантированно работать при ограничении или отключении интернета.

Смоленская область неоднократно становилась целью для украинских БПЛА. В регионе находится авиационный завод, выпускающий ракеты Х-55 и Х-59, которые используются для ударов по Украине. Ещё на территории области расположено предприятие «Авангард». Оно входит в состав концерна «Тактическое ракетное вооружение» — одной из крупнейших ракетостроительных корпораций России. 

В Кремле ограничения мобильного интернета называют оправданной мерой в борьбе против украинских беспилотников. Как объяснил пресс-секретарь Дмитрий Песков, безопасность является приоритетом, поэтому россиян призвали адаптироваться под новые реалии, где отключения интернета становятся регулярными. 

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рекомендовал запасаться наличными деньгами, заранее снимая крупные суммы в банкоматах. 

Российские власти начали блокировать мобильный интернет с мая 2025 года, объясняя подобную меру заботой о безопасности граждан. С тех пор количество перебоев только росло. За последнюю неделю как минимум в 60 регионах страны фиксировались массовые отключения интернета. 

Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
