EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Дети массово отравились на спортивных сборах в Сочи

2 минуты чтения 15:16

В Краснодарском крае массово отравились юные спортсмены, которые приехали для участия в соревнованиях по регби. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. По информации прокуратуры, пострадавшими оказались дети 10-12 лет.

«Прокуратурой Лазаревского района города Сочи организована проверка по факту массового отравления детей. В настоящее время пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении прокуратуры.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в свою очередь, отчиталось о начале эпидрасследования в местах размещения и питания детей.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

«Проведен отбор проб питьевой воды, продуктов питания, взяты смывы с объектов внешней среды, отбирается для исследования материал от персонала. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю», — сообщили в ведомстве.

О том, сколько детей пострадало от отравления в ведомстве не сообщили. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что речь идет о почти 50 спортсменах.

По информации телеграм-канала, пятого января половина прибывших на соревнования по регби внезапно почувствовала себя плохо. Родители пострадавших детей утверждают, что у юных спортсменов началась рвота, которая сопровождалась сильными болями в животе. Они считают, что пострадавших может быть больше, так как в гостинице находились и другие спортсмены.

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
Общество6 минут чтения

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot со ссылкой на родителей и сопровождающих сообщает, что от отравления могли пострадать около 100 человек. Сопровождающая одной из групп рассказала, что только среди ее подопечных отравились около 40 человек.

Shot пишет, что детям стало плохо после обеда в отеле при спортивном комплексе «Лоо-арена». По словам родителей, через несколько часов после приема пищи у детей резко поднялась температура выше 39 градусов, началась рвота и диарея. 

На место, как отмечается, приехала скорая помощь. Врачи, по словам родителей, ставили детям уколы и дежурили возле отеля всю ночь.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул