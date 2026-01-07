Дети массово отравились на спортивных сборах в Сочи

В Краснодарском крае массово отравились юные спортсмены, которые приехали для участия в соревнованиях по регби. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. По информации прокуратуры, пострадавшими оказались дети 10-12 лет.

«Прокуратурой Лазаревского района города Сочи организована проверка по факту массового отравления детей. В настоящее время пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении прокуратуры.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в свою очередь, отчиталось о начале эпидрасследования в местах размещения и питания детей.

«Проведен отбор проб питьевой воды, продуктов питания, взяты смывы с объектов внешней среды, отбирается для исследования материал от персонала. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю», — сообщили в ведомстве.

О том, сколько детей пострадало от отравления в ведомстве не сообщили. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что речь идет о почти 50 спортсменах.

По информации телеграм-канала, пятого января половина прибывших на соревнования по регби внезапно почувствовала себя плохо. Родители пострадавших детей утверждают, что у юных спортсменов началась рвота, которая сопровождалась сильными болями в животе. Они считают, что пострадавших может быть больше, так как в гостинице находились и другие спортсмены.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot со ссылкой на родителей и сопровождающих сообщает, что от отравления могли пострадать около 100 человек. Сопровождающая одной из групп рассказала, что только среди ее подопечных отравились около 40 человек.

Shot пишет, что детям стало плохо после обеда в отеле при спортивном комплексе «Лоо-арена». По словам родителей, через несколько часов после приема пищи у детей резко поднялась температура выше 39 градусов, началась рвота и диарея.

На место, как отмечается, приехала скорая помощь. Врачи, по словам родителей, ставили детям уколы и дежурили возле отеля всю ночь.