Общество

Власти захотели развивать удаленку для пенсионеров

2 минуты чтения 14:37

Правительство России хочет развивать надомную, временную и гибкую занятость для пожилых людей, пишет ТАСС со ссылкой на текст правительственного плана.

По всей Европе нашли загадочные лабиринты
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
Мир6 минут чтения

Одновременно власти планируют проводить профессиональное переобучение для россиян старше 50 лет, а также для людей, достигших предпенсионного возраста. Выполнение этих целей, по мнению правительства, связано с проведением «тематических проектов и мероприятий». Агенство не уточняет, как власти собираются добиться увеличения количества дистанционных вакансий для пенсионеров.

РБК сообщает, что речь идет о правительственной стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, которая была принята в декабре 2025 года. В ее тексте указано, что реализация задачи по «созданию условий для трудоустройства» будет возложена на региональные органы власти. Они должны будут ежегодно отчитываться о результатах работы по этому направлению в Минтруд. В документе не содержится подробностей о том, как правительство планирует стимулировать российские компании предоставлять пожилым людям удаленные и гибридные вакансии.

Сейчас в России живут 40,7 миллиона пенсионеров, продолжают работать 7,45 миллиона из них. Власти ожидают, что в ближайшие 15 лет число пожилых людей в России увеличится еще на 9 миллионов, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом российские компании постепенно отказываются от полностью удаленного формата работы и начинают возвращать своих сотрудников в офисы, писала «Российская газета» со ссылкой на исследование рынка труда. Лишь 11% работодателей верят, что продуктивность находящегося в офисе сотрудника можно сравнить с его же показателями при работе из дома.

Всего же около 75% российских компаний вернули своих сотрудников к полностью очному режиму работы, отмечалось в публикации. Похожий тренд наблюдается и за границей, об этом писали журналисты РБК. Одной из причин может быть продолжающийся спор об эффективности сотрудников на удаленке, их реальной вовлеченности в работу и росте затрат компаний на контроль за продуктивностью сотрудников, работающих из дома.

