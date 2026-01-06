Власти захотели развивать удаленку для пенсионеров

Правительство России хочет развивать надомную, временную и гибкую занятость для пожилых людей, пишет ТАСС со ссылкой на текст правительственного плана.
Одновременно власти планируют проводить профессиональное переобучение для россиян старше 50 лет, а также для людей, достигших предпенсионного возраста. Выполнение этих целей, по мнению правительства, связано с проведением «тематических проектов и мероприятий». Агенство не уточняет, как власти собираются добиться увеличения количества дистанционных вакансий для пенсионеров.
РБК сообщает, что речь идет о правительственной стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, которая была принята в декабре 2025 года. В ее тексте указано, что реализация задачи по «созданию условий для трудоустройства» будет возложена на региональные органы власти. Они должны будут ежегодно отчитываться о результатах работы по этому направлению в Минтруд. В документе не содержится подробностей о том, как правительство планирует стимулировать российские компании предоставлять пожилым людям удаленные и гибридные вакансии.
Сейчас в России живут 40,7 миллиона пенсионеров, продолжают работать 7,45 миллиона из них. Власти ожидают, что в ближайшие 15 лет число пожилых людей в России увеличится еще на 9 миллионов, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
При этом российские компании постепенно отказываются от полностью удаленного формата работы и начинают возвращать своих сотрудников в офисы, писала «Российская газета» со ссылкой на исследование рынка труда. Лишь 11% работодателей верят, что продуктивность находящегося в офисе сотрудника можно сравнить с его же показателями при работе из дома.
Всего же около 75% российских компаний вернули своих сотрудников к полностью очному режиму работы, отмечалось в публикации. Похожий тренд наблюдается и за границей, об этом писали журналисты РБК. Одной из причин может быть продолжающийся спор об эффективности сотрудников на удаленке, их реальной вовлеченности в работу и росте затрат компаний на контроль за продуктивностью сотрудников, работающих из дома.