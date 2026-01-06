СМИ назвали «унизительным ударом» по России операцию США в Венесуэле

Операция войск США по захвату и похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро является унижением России и демонстрацией ненадежности Владимира Путина в качестве союзника. Об этом пишет Politico.

США захватили президента союзника России Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса Мир 6 минут чтения

США демонстрируют поведение реальной сверхдержавы, что заставляет Кремль «позеленеть от злости», считают авторы материала. Глава Белого дома Дональд Трамп после операции в Венесуэле может считаться более эффективным в осуществлении планов «неординарных интервенций», чем Путин, ведущий войну против Украины почти четыре года.

Провозглашенный Путиным альянс антизападных диктаторских сил от Каракаса до Тегерана оказался бессилен, отмечает Politico. Страны мира после событий в Венесуэле получили новое подтверждение ненадежности Путина в качестве союзника — ранее он не справился с поддержкой Армении в конфликте за Нагорный Карабах, не поддержал Башара Асада в Сирии и не предотвратил удары по Ирану со стороны Израиля и США.

Ощущение потери лица со стороны Москвы разделяют как российские националисты, так и критики режима Путина, отмечает Politico. В телеграм-канале бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова появился текст об операции США, в котором содержится вывод о том, что «еще одна страна, рассчитывавшая на помощь России, не дождалась ее».

Оппозиционный политолог Аббас Галлямов в комментарии для Politico отметил, что операция США в Венесуэле «за полчаса» принесла именно тот результат, которого Путин хотел бы быстро достичь в Украине.

В материале отмечается, что после начала российского полномасштабного вторжения в Украину союзники Москвы в основном поддержали ее. Например, Китай и Индия продолжили закупки нефти, Иран начал поставлять Кремлю беспилотники, а страны Латинской Америки и Африки оказали символическую поддержку, которая позволила Москве заявить о провале стратегии международной изоляции России.

Однако произошедшие после этого события показали, что Москва считает дружеские обязательства односторонними и не собирается сама приходить на помощь союзникам. Российские власти официально осудили действия США, но не предприняли реальных действий для помощи Венесуэле.

Politico отмечает, что Z-блогеры и пропагандисты пишут об успехе Трампа с завистью и задают вопрос, почему Россия не может поступать со своими врагами так же. Однако глава Белого дома, вероятно, оказался более умелым в действиях в стиле Путина, чем сам Путин, отмечают журналисты.