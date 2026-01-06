СМИ рассказали о требованиях Трампа к новому лидеру Венесуэлы

Администрация Дональда Трампа выдвинула несколько требований в адрес временного президента Венесуэлы Делси Родригес. Она должна выполнить их, чтобы избежать судьбы ранее похищенного США главы страны Николаса Мадуро, пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

До назначения на пост временного президента Родригес была вице-президентом страны, Мадуро отстраненным от должности Верховный суд страны не провозгласил — это привело бы к необходимости проведения выборов в течение 30 дней. Теперь временный лидер Венесуэлы, вероятно, станет ключевым элементом стратегии США в отношении своей страны.

Трамп ожидает от Родригес выполнения трех своих требований — первым из них в материале названо усиление борьбы с наркотрафиком. Также власти страны, по мнению Белого дома, должны выслать из Венесуэлы агентов Ирана, Кубы и других стран или сетей, которые Вашингтон считает враждебными себе.

Каракас также должен прекратить продажу нефти «противникам США», пишет Politico, не приводя точного списка таких стран. В дальнейшем Вашингтон также ожидает, что Родригес будет содействовать проведению свободных выборов, а сама уйдет в отставку. Точных сроков, в которые она должна выполнить требования, у США нет — в Вашингтоне не ожидают, что выборы состоятся в ближайшее время.

При этом Родригес является давней сторонницей Мадуро и разделяет социалистические взгляды, отмечает Politico. Администрация Трампа уверена, что это не помешает ей сотрудничать с США. Если же этого не произойдет, США могут «нанести второй удар по Венесуэле», об этом ранее рассказал глава Белого дома.

Госсекретарь США Марко Рубио, который, по сообщениям СМИ, займется управлением Венесуэлой со стороны Вашингтона, ранее отмечал, что ожидает от администрации Родригес большего уровня сотрудничества с США по сравнению со временами нахождения у власти Мадуро. Белый дом отказался прокомментировать информацию о выдвинутых командой Трампа требованиях.