Экономика

СМИ: Путин поставил почти невыполнимую задачу по росту экономики

2 минуты чтения 11:03

Владимир Путин поставил перед правительством России, Центробанком и исполнительными органами власти регионов задачу по восстановлению в 2026 году темпов роста российской экономики и удержанию инфляции на уровне 4-5% в течение года.

Одновременно федеральные и региональные органы власти вместе с ЦБ должны обеспечить рост собираемости налогов, повысить производительность труда в ключевых отраслях реального сектора экономики и гарантировать ее «обеление». Эксперты считают эти задачи почти невыполнимыми, обратило внимание «Агентство».

Журналисты отмечают, что эту точку зрения разделяют как оппозиционные, так и лояльные Кремлю экономисты. Например, член совета директоров управляющей компании «Альфа-Капитал», профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин заявлял, что после постепенного замедления роста в течение 2025 года российская экономика входит в 2026 год с нулевым ростом, а в последнем квартале прошлого года он может оказаться отрицательным.

Состоявшееся повышение налогов, по мнению Вьюгина, окажет угнетающее воздействие на экономику и может привести к заметному провалу роста в первом и втором кварталах 2026 года. Он объяснил это тем, что российские компании будут «зажаты» с двух сторон — высокими налогами и дорогими деньгами. Властям не удастся добиться роста даже в 1%, считает Вьюгин.

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко отмечала, что замедление роста началось даже в ряде отраслей, связанных с выпуском военной продукции. Она также заявила, что в 2026 году ожидается уход инвестиций «в отрицательную зону» — это сделает невозможным сбалансированный рост российской экономики.

Вьюгин и Прокопенко считают, что прогноз собираемости налогов на 2026 год завышен. Экономист Сергей Гуриев отмечает, что в текущем году рост может наблюдаться в военном секторе, а пополнение государственного бюджета будет осуществляться в том числе через продажу гособлигаций российским банкам.

