Общество

Десятки россиян застряли на курортном острове в Йемене

2 минуты чтения 08:47 | Обновлено: 08:49

Более 60 россиян не могут покинуть остров Сокотра в Йемене, всего на одноименном архипелаге заблокированы более 400 туристов из разных стран, пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство и данные агентства AFP.

Туристы, прибывшие в Йемен для празднования Нового года, не могут покинуть Сокотору из-за приостановки авиасообщения с островом, сообщает агентство. Посольство России подтвердило получение «большого количества обращений» от российских туристов.

Российские дипломаты отметили, что прибывшие в Йемен туристы проигноривали рекомендации МИД России — в ведомстве советовали воздержаться от поездок в страну в целом и на Сокотру в частности. 30 декабря власти страны ввели чрезвычайное положение и запрет на пересечение границ Йемена.

Сотрудники посольства также сообщили, что с 7 января с Сокоторы можно будет улететь в город Джидда, расположенный в Саудовской Аравии. Стоимость билета при этом составляет около 700 долларов, а для посещения этой страны россиянам нужно оформлять электронную визу или визу по прибытии. Их стоимость составляет 395 риялов (более 100 долларов), транзитная виза для россиянина будет стоить от 52,5 рияла (14 долларов).

ТАСС сообщает, что на Сокотре сейчас находятся также граждане Великобритании, Франции, США, Польши и Китая. Они обратились в посольства своих стран за помощью, дипломаты попросили правительства Саудовской Аравии и ОАЭ помочь с вывозом иностранцев из Йемена.

Власти Йемена ввели чрезвычайное положение сроком на 90 дней из-за активизации вооруженного противостояния в восточных регионах страны. Президентский руководящий совет Йемена считает, что «мятеж» поддерживается властями ОАЭ. Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, ее новая фаза началась в начале декабря 2025 года, отмечает Би-би-си.

