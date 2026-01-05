EN
Общество

Власти хотят заставить мириться решивших разводиться россиян

2 минуты чтения 14:36

Российские власти хотят сделать обязательным досудебный порядок урегулирования семейных споров с применением медиации. Соответствующий пункт об обязательном привлечении независимых посредников при разводах содержится в плане по реализации семейной и демографической политики, который утвердило правительство, пишет РИА «Новости».

Так, согласно документу россиян, которые решили развестись, обяжут принять участие в «информационной встрече» с медиатором в рамках досудебного урегулирования споров. Как отмечается, в первую очередь это коснется супругов с детьми.

При этом на время медиации ход бракоразводного процесса предлагается приостанавливать. Также в плане содержатся предложения об учреждении единого реестра независимых посредников и определении органа федеральной власти, ответственного за регулирование в этой сфере.

Кроме того, россиян планируется проинформировать о возможности применить медиацию «на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам с участием детей».

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
Общество6 минут чтения

Как отмечает Moscow Times, в 20024 году Россия заняла третье место в мире по числу разводов. Так, по данным провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения, в этот год на 10 заключенных браков пришлось восемь разводов.

О непрерывном росте количества разводов в последние годы также свидетельствуют данные Росстата, согласно которым в 2020 году в России было зарегистрировано 564 704 развода, в 2021 году — 644 209, в 2022-м — 682 850, а в 2023-м — 683 796. В то же время, по официальной статистике, в 2024 году количество разводов в России сократилось на 6%, однако одновременно на 7% сократилось и число заключенных браков.

Горящие новости
