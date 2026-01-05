Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве

В Москве после операции в косметологической клинике умерла пациентка. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы. В свою очередь, близкие к силовикам телеграм-каналы утверждают, что погибшей была известная русскоязычная блогерша Юлия Бурцева.

«4 января 2026 года в частной клинике в Токмаковом пер. после проведения медицинских и косметологических процедур у 38-летней пациентки резко ухудшилось состояние здоровья. Женщина была госпитализирована в одну из столичных больниц, где скончалась», — говорится в сообщении столичного надзорного ведомства.

В нем также уточняется, что по факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК), контроль над расследованием которого взяла на себя Басманная межрайонная прокуратура.

В свою очередь, телеграм-канал Shot без указания источников утверждает, что погибшей была постоянно проживающая в Италии популярная русскоязычная блогерша Юлия Бурцева. По данным издания, 38-летняя женщина специально прилетела в Москву, чтобы сделать косметологическую операцию по увеличению ягодиц в клинике Elmas Clinic.

Телеграм-канал «112» уточняет, что причиной смерти Бурцевой стал анафилактический шок, развившийся сразу после проведения процедуры. Как пишет издание, пациентка впала в состояние клинической смерти и была госпитализирована в одну из городских больниц, но спасти ее не удалось.