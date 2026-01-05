EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве

2 минуты чтения 08:33

В Москве после операции в косметологической клинике умерла пациентка. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы. В свою очередь, близкие к силовикам телеграм-каналы утверждают, что погибшей была известная русскоязычная блогерша Юлия Бурцева.

«4 января 2026 года в частной клинике в Токмаковом пер. после проведения медицинских и косметологических процедур у 38-летней пациентки резко ухудшилось состояние здоровья. Женщина была госпитализирована в одну из столичных больниц, где скончалась», — говорится в сообщении столичного надзорного ведомства.

В нем также уточняется, что по факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК), контроль над расследованием которого взяла на себя Басманная межрайонная прокуратура.

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
Общество6 минут чтения

В свою очередь, телеграм-канал Shot без указания источников утверждает, что погибшей была постоянно проживающая в Италии популярная русскоязычная блогерша Юлия Бурцева. По данным издания, 38-летняя женщина специально прилетела в Москву, чтобы сделать косметологическую операцию по увеличению ягодиц в клинике Elmas Clinic.

Телеграм-канал «112» уточняет, что причиной смерти Бурцевой стал анафилактический шок, развившийся сразу после проведения процедуры. Как пишет издание, пациентка впала в состояние клинической смерти и была госпитализирована в одну из городских больниц, но спасти ее не удалось.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул