Общество

Россияне стали реже получать иностранное гражданство и ВНЖ

2 минуты чтения 12:07 | Обновлено: 12:08

За 11 месяцев 2025 года в МВД России поступило более 97 тысяч уведомлений о получении россиянами иностранного гражданства или вида на жительство. Это на 12 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в ведомстве агентству ТАСС.

Чаще всего граждане России уведомляли МВД о получении гражданства или ВНЖ в Германии, Израиле, Испании, Армении и США. В 2024 году таких уведомлений было около 109 тысяч.

Для сравнения, за девять месяцев 2023 года МВД получило около 68 тысяч подобных уведомлений — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда среди наиболее популярных направлений также назывались Армения, Германия, ОАЭ, Украина, Испания, Финляндия, Казахстан, Грузия, Кипр и США.

По закону россияне обязаны уведомлять МВД о получении иностранного гражданства или вида на жительство. За неисполнение этого требования предусмотрена административная или уголовная ответственность, от штрафа до обязательных работ, напоминает ТАСС.

По данным издания «Верстка», количество выданных видов на жительство россиянам со стороны ЕС сокращается не первый год. Так, в 2024 году страны-члены Евросоюза выдали гражданам России 78,8 тысячи первичных видов на жительство. Это на 33% меньше, чем в 2023 году, когда россияне получили рекордные 117,6 тысячи ВНЖ. 

Больше всего ВНЖ россиянам в 2024 году выдала Испания — 17,1 тысячи. На втором месте оказалась Германия с 13,2 тысячи ВНЖ, которая в предыдущие два года была лидером. Далее следуют Кипр (5,8 тысячи), Франция (5,7 тысячи), Польша (5,3 тысячи) и Португалия (5 тысяч). При этом увеличить выдачу ВНЖ россиянам смогли лишь три страны ЕС — Венгрия, Португалия и Греция.

