EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Женщина пропала во время занятия айс-флоатингом в Мурманской области

2 минуты чтения 10:47

В Кольском районе Мурманской области спасатели ищут женщину, которую унесло течением во время занятия айс-флоатингом на реке Тулома. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 1 января. В региональном управлении Следственного комитета агентству сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 

По информации телеграм-канала «112», 58-летняя женщина участвовала в групповом занятии по айс-флоатингу, на ней был спасательный гидрокостюм. Очевидцы утверждают, что во время занятия из-за сильного течения одну из участниц унесло вниз по реке. При это, по их словам, организатор мероприятия не оказал ей помощи. 

Согласно информации Мурманского гидрометцентра, в отдельных районах Кольского района в этот период фиксировались морозы до минус 33 градусов.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

Ранее, 26 декабря, в Мурманской области произошел аналогичный инцидент, отмечает «Интерфакс». Во время айс-флоатинга в Кольском заливе течением унесло группу иностранных туристов. Тогда помощь им оказали очевидцы, находившиеся поблизости на лодке. В Минтуризма региона сообщали, что туристы не пострадали, и заявляли о проверке операторов, предоставляющих подобные услуги.

В Мурманской области сейчас продолжается высокий туристический сезон. Айс-флоатинг остается одной из популярных активностей в Мурманске и Териберке. Услуга предполагает плавание в открытой воде, в том числе среди льдин, в специальных гидрокостюмах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
30 декабря 2025
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
29 декабря 2025
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
28 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
1 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян