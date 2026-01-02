Женщина пропала во время занятия айс-флоатингом в Мурманской области

В Кольском районе Мурманской области спасатели ищут женщину, которую унесло течением во время занятия айс-флоатингом на реке Тулома. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 1 января. В региональном управлении Следственного комитета агентству сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По информации телеграм-канала «112», 58-летняя женщина участвовала в групповом занятии по айс-флоатингу, на ней был спасательный гидрокостюм. Очевидцы утверждают, что во время занятия из-за сильного течения одну из участниц унесло вниз по реке. При это, по их словам, организатор мероприятия не оказал ей помощи.
Согласно информации Мурманского гидрометцентра, в отдельных районах Кольского района в этот период фиксировались морозы до минус 33 градусов.
Ранее, 26 декабря, в Мурманской области произошел аналогичный инцидент, отмечает «Интерфакс». Во время айс-флоатинга в Кольском заливе течением унесло группу иностранных туристов. Тогда помощь им оказали очевидцы, находившиеся поблизости на лодке. В Минтуризма региона сообщали, что туристы не пострадали, и заявляли о проверке операторов, предоставляющих подобные услуги.
В Мурманской области сейчас продолжается высокий туристический сезон. Айс-флоатинг остается одной из популярных активностей в Мурманске и Териберке. Услуга предполагает плавание в открытой воде, в том числе среди льдин, в специальных гидрокостюмах.