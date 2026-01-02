EN
EN
Популярный историк рассказал о возможной усталости Путина от правления Россией

2 минуты чтения 20:10

Британский историк и один из самых известных западных экспертов по России Марк Галеотти опубликовал статью в журнале The Spectator, в которой он рассуждает об усталости Владимира Путина от правления Россией, опираясь на его новогоднее обращение.

Галеотти пишет, что самым впечатляющим новогодним обращением была речь бывшего президента Бориса Ельцина в 1999 году, когда он объявил о своей отставке. Однако обращение Путина этого года выглядело гораздо менее энергичным по сравнению с предыдущими годами.

Историк отметил, что новогоднее обращение — неподходящее место для детального обсуждения политики, но для главы государства это возможность продемонстрировать свой авторитет, уверенность и оптимизм, а также поделиться представлениями о том, как пройдет ближайший год.

С момента начала полномасштабной войны в Украине Путин избегал подведения итогов и рассказа о национальных достижениях, пишет Галеотти. Тем не менее, в этом году его речь «поразила отсутствием содержательного подтекста». В ней встречались банальные фразы и отсылки к «тысячелетней истории» России. Путин также вспомнил об участниках войны в Украине.

«Однако гораздо интереснее было то, чего не было [в обращении]. Ни одной привычной отсылки к Великой Отечественной войне <…>. Помимо “веры в победу”, Путин даже не намекнул на окончание войны на Украине, ограничившись весьма общим обещанием, что “все, что мы запланировали — наши надежды и планы — сбудутся”, если россияне объединятся. На чисто субъективном уровне все ощущалось гораздо более вялым, чем в предыдущие годы, от риторики до манеры изложения», — пишет историк.

Галеотти считает, что слова Путина из обращения этого года о том, что «мы все чувствуем течение времени», ощущаются для него сильнее, чем для кого бы то ни было. Галеотти добавил, что во время прямой линии Путин выглядел менее сосредоточенным и внимательным к деталям, нежели ранее.

