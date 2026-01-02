Зумерам предсказали статус самого богатого поколения

Представители поколения Z сейчас тратят огромные суммы денег на аренду жилья и экономят на продуктах. Однако через 10 лет они станут самой мощной экономической силой, сообщает Fortune со ссылкой на отчет Bank of America.

По данным издания, два года назад доход поколения Z составлял девять триллионов долларов, но к 2030 году он достигнет 36 триллионов долларов, а к 2040 году эта цифра вырастет до 74 триллионов долларов. Это позволит зумерам стать самым богатым поколением. Кроме того, они станут самым многочисленным поколением, поскольку ожидается, что в течение следующего десятилетия доля поколения Z в мировом населении достигнет 30%.

Экономическое доминирование зумеров объяснили тем, что они начнут подниматься по карьерной лестнице и получат семейное наследство. При этом сейчас представители поколения Z испытывают серьезную нехватку денег. Они отказываются от работы, поскольку не могут позволить себе оплатить проезд, отказываются от идеи завести детей и купить свой дом.

Кроме того, зумерам сложно удержаться на работе, для которой они могут быть слишком квалифицированы или которая им не подходит. При этом в отчете Bank of America говорится о повышении уровня зарплат среди зумеров, что отчасти объясняется тем, что зумеры вышли на рынок труда с полной занятостью. Но самым значительным фактором, способствующим их финансовому подъему, является «большой переток богатства», который, как ожидается, отразится на банковских счетах поколения Z в ближайшие годы.

Fortune отмечает, что как только у зумеров появятся свободные деньги, они окажутся «у руля экономики» и начнут определять, компании из каких сфер будут процветать в будущем. Сейчас компании уже учитывают интересы поколения Z. В Bank of America добавили, что зумеры могут оказаться «одним из самых разрушительных поколений для экономики, рынков и социальных систем».