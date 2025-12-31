EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ рассказали об устроенной Киеву «ловушке» США по уступке территорий

2 минуты чтения 11:32 | Обновлено: 11:41

11 марта этого года в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры украинской и американской делегаций по поводу завершения войны в Украине. США хотели увидеть от представителей Киева «серьезное отношение» к переговорному процессу, пишет  The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В ходе встречи госсекретарь США Марко Рубио разложил на столе в конференц-зале большую карту Украины. На ней была обозначена линия фронта. «Я хочу знать, каковы ваши самые насущные принципы; что вам необходимо для выживания как страны?» — обратился Рубио к украинской делегации. Его слова передал неназванный источник, присутствовавший на переговорах.

NYT отмечает, что в начале встречи украинские представители быстро согласились с призывом президента США Дональда Трампа ввести 30-дневное повсеместное прекращение огня. Стоя у карты, на тот момент советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц протянул секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову темно-синий маркер со словами: «Начинайте рисовать».

Коварный тест по новогоднему кино
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
Общество2 минуты чтения

Умеров прочертил на карте линию, которая по большей части проходила по линии соприкосновения, за исключением Кинбурнской косы, которую Киев хотел получить от России обратно, чтобы украинские корабли могли заходить и выходить из верфей Николаева, а также Запорожской АЭС. Умеров, по словам неназванного украинского чиновника, тогда заявил, что Россия не обеспечивает должного технического обслуживания на крупнейшей АЭС в Европе, и это может грозить «ядерной катастрофой».

Это стало переломным моментом, как утверждает анонимный американский чиновник, поскольку это был первый случай, когда Украина допустила потерю части своей территории. До этого президент страны Владимир Зеленский обещал воевать до момента, пока Киев не вернет контроль над оккупированными территориями. После этого советники Трампа осудили между собой, что Украина попала «в ловушку».

Вскоре Трамп распорядился возобновить оказание помощи Киеву, которое он ранее заморозил, а его советники разработали план мирной сделки, в котором говорилось в том числе о том, что Киев отдаст России территории по линии, прочерченной Умеровым.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
00:01
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01 30 декабря
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников