СМИ рассказали об устроенной Киеву «ловушке» США по уступке территорий

11 марта этого года в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры украинской и американской делегаций по поводу завершения войны в Украине. США хотели увидеть от представителей Киева «серьезное отношение» к переговорному процессу, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В ходе встречи госсекретарь США Марко Рубио разложил на столе в конференц-зале большую карту Украины. На ней была обозначена линия фронта. «Я хочу знать, каковы ваши самые насущные принципы; что вам необходимо для выживания как страны?» — обратился Рубио к украинской делегации. Его слова передал неназванный источник, присутствовавший на переговорах.

NYT отмечает, что в начале встречи украинские представители быстро согласились с призывом президента США Дональда Трампа ввести 30-дневное повсеместное прекращение огня. Стоя у карты, на тот момент советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц протянул секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову темно-синий маркер со словами: «Начинайте рисовать».

Коварный тест по новогоднему кино Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади? Общество 2 минуты чтения

Умеров прочертил на карте линию, которая по большей части проходила по линии соприкосновения, за исключением Кинбурнской косы, которую Киев хотел получить от России обратно, чтобы украинские корабли могли заходить и выходить из верфей Николаева, а также Запорожской АЭС. Умеров, по словам неназванного украинского чиновника, тогда заявил, что Россия не обеспечивает должного технического обслуживания на крупнейшей АЭС в Европе, и это может грозить «ядерной катастрофой».

Это стало переломным моментом, как утверждает анонимный американский чиновник, поскольку это был первый случай, когда Украина допустила потерю части своей территории. До этого президент страны Владимир Зеленский обещал воевать до момента, пока Киев не вернет контроль над оккупированными территориями. После этого советники Трампа осудили между собой, что Украина попала «в ловушку».

Вскоре Трамп распорядился возобновить оказание помощи Киеву, которое он ранее заморозил, а его советники разработали план мирной сделки, в котором говорилось в том числе о том, что Киев отдаст России территории по линии, прочерченной Умеровым.