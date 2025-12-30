EN
Экономика

«Яндекс» столкнулся лишь с одной проблемой после предсказаний о крахе компании

2 минуты чтения

«Яндекс», одна из крупнейших IT-компаний России, получает рекордные доходы и справляется с конкуренцией, несмотря на пессимистичные прогнозы, которые делали аналитики после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом говорится в материале спецпроекта «Национальное достояние», в котором «Холод» рассказывает о состоянии крупнейших компаний России.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика

Так, сразу после российского вторжения в Украину эксперты и аналитики писали о предстоящих «тяжелых временах» для «Яндекса» и возможном «технологическом железном занавесе». Они связывали проблемы с дефицитом полупроводников, без которых компания не смогла бы развивать свои высокотехнологичные проекты. Также аналитики прогнозировали, что компания столкнется с оттоком высококвалифицированных кадров, что подорвет ее конкурентоспособность.

Однако всего этого не произошло, а единственная проблема, с которой столкнулся «Яндекс», — это отсутствие доступа к международным рынкам, из-за чего компания «международного класса» оказалась изолированной от остального мира. В то же время «Яндекс» может извлечь выгоду из этого факта и получить еще более выгодные позиции на внутреннем российском рынке благодаря низкой конкуренции.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

Кроме того, в прошлом году выручка «Яндекса» составила более триллиона рублей. Эта сумма оказалась историческим рекордом и превысила показатели 2023 года на 37%. В том же году руководство компании предложило выплатить первые в истории дивиденды. Их выплатили акционерам в конце сентября в размере 80 рублей.

В 2025 году выручка «Яндекса» продолжила расти и за первые девять месяцев этого года оказалась выше на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года, уже превысив триллион рублей. Ожидается, что в этом году компания вновь установит рекорд по выручке.

Подробнее о состоянии Яндекса и отделившегося от него иностранного сегмента бизнеса, который получил название Nebius, можно узнать из большого материала «Холода».

