СМИ: Трамп признал провал тактики давления на Украину

Президент США Дональд Трамп искренне считал войну между Россией и Украиной «самым простым» глобальным конфликтом, но за прошедшие месяцы осознал свою ошибку. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимные источники.

Ранее политик сделал заявление о надвигающемся дедлайне по урегулированию конфликта. Оно, вероятно, было предназначено для давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на условия Москвы. Теперь, как отмечается, Трамп признает, что на самом деле Путин вряд ли готов на прекращение огня.

Президент США признал, что, даже если Киев и согласится на потенциальные территориальные уступки, ему придется провести референдум. Это будет непросто в условиях массовой миграции украинцев в Европу, а само голосование вряд ли возможно провести под постоянными обстрелами.

Ранее Путин сказал Трампу, что не готов согласиться на прекращение огня для проведения переговоров или референдума. Сами разговоры между двумя политиками остаются «черным ящиком» в переговорах о заключении мирного соглашения — никто не знает, что Путин говорит главе Белого дома, пишет NYT.

Так, неизвестно говорит ли Путин в частных беседах о готовности пойти на уступки, например, допустить создание демилитаризованной зоны у линии фронта или отказаться от претензий на захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС.

Еще одним неясным моментом остаются детали гарантий безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Киев настаивает на гарантиях, аналогичным закрепленным в пятой статье договора НАТО, и обязательстве предоставить военную помощь в случае нового вторжения.

Такие гарантии стали бы значительным прорывом для Белого дома, их не предоставили администрации президентов-демократов Барака Обамы и Джо Байдена. Самому Трампу будет очень непросто убедить в этом своих сторонников из MAGA. К тому же вице-президент страны Джей Ди Вэнс ранее возглавлял крыло Республиканской партии, которое выступало против вступления США в войну для защиты Украины.

Однако имеющиеся сложности все же позволяют завершить 2025 год с повесткой мирного окончания конфликта, предложения по которой уже лежат на столах мировых лидеров, подчеркнул NYT.