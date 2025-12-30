EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ рассказали о «стыдных» трендах 2026 года

2 минуты чтения 15:05

Британское издание The Independent опубликовало подборку предполагаемых лайфстайл-антитрендов будущего года. По мнению журналистов, эти популярные потребительские привычки и явления имеют все шансы стать немодными и даже стыдными в новом году.

Молочный поросенок и медовуха
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
Общество10 минут чтения

Так, в 2026 году, вполне вероятно, станет неловким вести образ жизни инфлюенсера и рассказывать о себе в интернете. По мнению авторов статьи, люди очень устали от постоянного присутствия в социальных сетях, от алгоритмов и демонстративно публичного образа жизни. Теперь они проводят меньше времени онлайн и чаще выбирают офлайн-занятия и хобби, не связанные с технологиями.

Из моды также могут выйти огромные многоразовые бутылки для воды вроде Stanley Cups и им подобных, полагают журналисты. В последние годы для многих они стали неотъемлемым аксессуаром, но постоянный контроль за водным балансом в организме постепенно превратился в навязчивую привычку. По мнению авторов статьи, ношение массивных емкостей для воды все чаще выглядит избыточным и лишенным эстетики, а потому может утратить популярность в ближайшее время.

Еще один вероятный антитренд — использование искусственного интеллекта, в частности ChatGPT. По мере распространения ИИ будет расти ценность всего, что несет очевидный отпечаток человеческой работы. При этом признание в обращении к алгоритмам — особенно в ситуациях, где можно было обойтись собственными усилиями, — может начать восприниматься как неловкое.

Вероятно, в прошлое начинает уходить и формат реалити-шоу в его привычном виде, отмечает The Independent. Это связано с тем, что рынок перенасытился однотипными проектами низкого качества, и зрители все чаще испытывают усталость от подобного контента. 

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

Кроме того, журналисты прогнозируют спад интереса к препаратам для снижения веса, таким как «Оземпик». Хотя они продолжают активно обсуждаться как эффективное средство для похудения, в 2025 году на первый план вышла дискуссия о побочных эффектах и долгосрочных последствиях их применения. Это значит, что применяться они будут с большей осторожностью, говорится в материале британского издания.

В числе возможных антитрендов также названы игрушки Labubu, популярность которых во многом была связана с эффектом дефицита, а также косметические процедуры вроде бразильской подтяжки ягодиц, все чаще воспринимаемые как символ ушедшего времени и утратившие актуальность.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников