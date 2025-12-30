СМИ рассказали о «стыдных» трендах 2026 года

Британское издание The Independent опубликовало подборку предполагаемых лайфстайл-антитрендов будущего года. По мнению журналистов, эти популярные потребительские привычки и явления имеют все шансы стать немодными и даже стыдными в новом году.

Так, в 2026 году, вполне вероятно, станет неловким вести образ жизни инфлюенсера и рассказывать о себе в интернете. По мнению авторов статьи, люди очень устали от постоянного присутствия в социальных сетях, от алгоритмов и демонстративно публичного образа жизни. Теперь они проводят меньше времени онлайн и чаще выбирают офлайн-занятия и хобби, не связанные с технологиями.

Из моды также могут выйти огромные многоразовые бутылки для воды вроде Stanley Cups и им подобных, полагают журналисты. В последние годы для многих они стали неотъемлемым аксессуаром, но постоянный контроль за водным балансом в организме постепенно превратился в навязчивую привычку. По мнению авторов статьи, ношение массивных емкостей для воды все чаще выглядит избыточным и лишенным эстетики, а потому может утратить популярность в ближайшее время.

Еще один вероятный антитренд — использование искусственного интеллекта, в частности ChatGPT. По мере распространения ИИ будет расти ценность всего, что несет очевидный отпечаток человеческой работы. При этом признание в обращении к алгоритмам — особенно в ситуациях, где можно было обойтись собственными усилиями, — может начать восприниматься как неловкое.

Вероятно, в прошлое начинает уходить и формат реалити-шоу в его привычном виде, отмечает The Independent. Это связано с тем, что рынок перенасытился однотипными проектами низкого качества, и зрители все чаще испытывают усталость от подобного контента.

Кроме того, журналисты прогнозируют спад интереса к препаратам для снижения веса, таким как «Оземпик». Хотя они продолжают активно обсуждаться как эффективное средство для похудения, в 2025 году на первый план вышла дискуссия о побочных эффектах и долгосрочных последствиях их применения. Это значит, что применяться они будут с большей осторожностью, говорится в материале британского издания.

В числе возможных антитрендов также названы игрушки Labubu, популярность которых во многом была связана с эффектом дефицита, а также косметические процедуры вроде бразильской подтяжки ягодиц, все чаще воспринимаемые как символ ушедшего времени и утратившие актуальность.