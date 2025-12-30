Названы определившие мировую политику события года

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман составил список событий, которые, по его мнению, определили мировую политику в 2025 году. Он отметил, что по больше части международная политика была сосредоточена на возвращении к власти президента США Дональда Трампа, но также выделил другие события.

Так, первым в списке идет выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, в ходе которого он заявил, что антидемократические тенденции в Великобритании и Германии угрожают Европе сильнее, нежели Россия. Это вызвало возмущение и привело к расколу среди западных стран, пишет Рахман.

Далее он называет перепалку между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, в которой также участвовал Вэнс. Трамп тогда обвинил Зеленского в «игре в третью мировую войну», а сам инцидент вызвал опасения у других стран, что США могут поддержать позицию России, пытаясь урегулировать военный конфликт.

2 апреля Трамп ввел торговые пошлины в отношении многих стран, включая необитаемые острова. Это продемонстрировало желание Трампа разрушить глобальную торговую систему, считает Рахман. Далее он выделил четырехдневный конфликт между Индией и Пакистаном и атаки Израиля на объекты ядерной программы Ирана.

Также обозреватель напомнил о реализации первого этапа мирного плана в секторе Газа 10 октября. В конце месяца значимым событием стала встреча Трампа с Си Цзиньпином в Сеуле, которая стала символом деэскалации торговой войны между США и Китаем.

Среди не связанных с Трампом событий Рахман выделил арест и экстрадиция в Гаагу бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, а также заключение в тюрьму бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Эти события продемонстрировали, как пишет Рахман, что авторитарные лидеры все еще могут понести ответственность за свои действия.

Кроме того, обозреватель напомнил об объявленном Международным уголовным судом расследовании действий суданской военизированной группировки «Силы быстрого реагирования» (СБР), которую обвинили в убийствах тысяч людей и захвате города Эль-Фашер.

Последним важным событием в списке Рахмана идет публикация файлов по делу осужденного за педофилию Джеффри Эпштейна.