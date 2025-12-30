EN
Российский путешественник пропал на Мальдивах

2 минуты чтения 15:28

Российский турист из Барнаула Роман Юрочкин «бесследно исчез» на одном из островов Мальдивского архипелага. Об этом сообщает портал TourDom, ссылаясь на сестру россиянина Анастасию.

По ее словам, в декабря брат приехал на неделю на мальдивский остров Укулхас, где остановился в отеле La Palma Suites. С родными Юрочкин последний раз связался 16 декабря — за день до запланированного выезда из отеля. Родственница отметила, что мужчина вел себя как обычно, сказал, что у него все нормально, и попросил прислать ему фото банковской карты, которую оставил в России.

В свою очередь, обслуживающий персонал гостиницы, в которой останавливался Юрочкин, рассказал, что около 11 утра его видела в номере горничная, а в час дня он покинул отель. При этом он успел заказать завтрак на следующий день и трансфер до аэропорта, откуда он собирался лететь на остров Пхукет в Таиланде. С тех пор россиянина не видели в отеле, и он не выходил на связь с родственниками.

Личные вещи Юрочкина, включая паспорт и ноутбук так и остались в гостиничном номере. В связи с этим появилась версия о том, что путешественник отправился купаться и утонул, однако родные отказываются в это верить.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

По их словам, на пляже Юрочкина не видели и вещей его не находили. Версию о том, что он мог случайно упасть в воду, например, под воздействием сильнодействующих препаратов близкие пропавшего также отвергают. «Взвешивать, соизмерять свои возможности с местом или условиями он умеет однозначно», — заявили они, отметив, что он не употреблял изменяющих сознание веществ.

По данным издания, о пропаже россиянина известили Генеральное консульство России на Мальдивах, чьи сотрудники уже приступили к просмотру записей установленных на острове камер видеонаблюдения.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

В публикации TourDom 48-летнего Юрочкина называют «опытным путешественником», а ее автор отмечает, что барнаулец объехал автостопом все федеральные трассы России и побывал в 80 странах, часто выбирая экстремальные формы отдыха.

