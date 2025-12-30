Российский путешественник пропал на Мальдивах

Российский турист из Барнаула Роман Юрочкин «бесследно исчез» на одном из островов Мальдивского архипелага. Об этом сообщает портал TourDom, ссылаясь на сестру россиянина Анастасию.

По ее словам, в декабря брат приехал на неделю на мальдивский остров Укулхас, где остановился в отеле La Palma Suites. С родными Юрочкин последний раз связался 16 декабря — за день до запланированного выезда из отеля. Родственница отметила, что мужчина вел себя как обычно, сказал, что у него все нормально, и попросил прислать ему фото банковской карты, которую оставил в России.

В свою очередь, обслуживающий персонал гостиницы, в которой останавливался Юрочкин, рассказал, что около 11 утра его видела в номере горничная, а в час дня он покинул отель. При этом он успел заказать завтрак на следующий день и трансфер до аэропорта, откуда он собирался лететь на остров Пхукет в Таиланде. С тех пор россиянина не видели в отеле, и он не выходил на связь с родственниками.

Личные вещи Юрочкина, включая паспорт и ноутбук так и остались в гостиничном номере. В связи с этим появилась версия о том, что путешественник отправился купаться и утонул, однако родные отказываются в это верить.

Они хотели потеснить Google Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир? Экономика 19 минут чтения

По их словам, на пляже Юрочкина не видели и вещей его не находили. Версию о том, что он мог случайно упасть в воду, например, под воздействием сильнодействующих препаратов близкие пропавшего также отвергают. «Взвешивать, соизмерять свои возможности с местом или условиями он умеет однозначно», — заявили они, отметив, что он не употреблял изменяющих сознание веществ.

По данным издания, о пропаже россиянина известили Генеральное консульство России на Мальдивах, чьи сотрудники уже приступили к просмотру записей установленных на острове камер видеонаблюдения.

Последняя фотография За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми Криминал 6 минут чтения

В публикации TourDom 48-летнего Юрочкина называют «опытным путешественником», а ее автор отмечает, что барнаулец объехал автостопом все федеральные трассы России и побывал в 80 странах, часто выбирая экстремальные формы отдыха.