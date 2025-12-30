Российские суды скрыли информацию о пропавших без вести

В 50 регионах России с сайтов судов пропала вся информацию о делах, связанных с исками о признании человека пропавшим без вести или погибшим. Ранее количество подобных дел превышало 44 тысячи только за 2025 год, сообщает «Медиазона».

В основном иски о признании человека пропавшим без вести или погибшим в российские суды подавали командиры воинских частей. В том числе благодаря этой информации журналисты подсчитывали количество потерь российской армии в войне против Украины.

Всего за последние три года, как отмечает издание, на сайтах российских судов насчитывалось 111 569 тысяч дел о пропаже без вести. Теперь там осталось лишь 41 512. Таким образом, больше 70 тысяч судебных карточек были удалены в течение нескольких дней.

Лидером среди всех российских судов по количеству исков о пропавших без вести являлся Октябрьский районный суд Ростовской области. Туда, по подсчетам «Медиазоны», с начала 2024 года подали 4 025 исков. При этом в пресс-службе суда изданию подтверждали, что большой поток исков действительно связан с пропавшими российскими военными. После неожиданной «чистки» на сайте Октябрьского районного суда остались лишь 102 подобных иска.

Как рассказал «Медиазоне» анонимный источник, в судебном департаменте прошло обновления «технического задания». Так, с 26 декабря все дела о признании россиян пропавшими без вести или об объявлении их умершими больше не подлежат публикации на сайтах судов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, по подсчетам «Медиазоны» и русской службы «Би-Би-Си», потеряла на войне 156 161 человека. Это только те граждане, чью смерть журналисты смогли подтвердить по открытым источникам, поэтому реальное количество жертв может быть намного больше.