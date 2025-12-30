EN
Российские суды скрыли информацию о пропавших без вести

2 минуты чтения 23:12

В 50 регионах России с сайтов судов пропала вся информацию о делах, связанных с исками о признании человека пропавшим без вести или погибшим. Ранее количество подобных дел превышало 44 тысячи только за 2025 год, сообщает «Медиазона».

В основном иски о признании человека пропавшим без вести или погибшим в российские суды подавали командиры воинских частей. В том числе благодаря этой информации журналисты подсчитывали количество потерь российской армии в войне против Украины.

Всего за последние три года, как отмечает издание, на сайтах российских судов насчитывалось 111 569 тысяч дел о пропаже без вести. Теперь там осталось лишь 41 512. Таким образом, больше 70 тысяч судебных карточек были удалены в течение нескольких дней.

Лидером среди всех российских судов по количеству исков о пропавших без вести являлся Октябрьский районный суд Ростовской области. Туда, по подсчетам «Медиазоны», с начала 2024 года подали 4 025 исков. При этом в пресс-службе суда изданию подтверждали, что большой поток исков действительно связан с пропавшими российскими военными. После неожиданной «чистки» на сайте Октябрьского районного суда остались лишь 102 подобных иска.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

Как рассказал «Медиазоне» анонимный источник, в судебном департаменте прошло обновления «технического задания». Так, с 26 декабря все дела о признании россиян пропавшими без вести или об объявлении их умершими больше не подлежат публикации на сайтах судов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, по подсчетам «Медиазоны» и русской службы «Би-Би-Си», потеряла на войне 156 161 человека. Это только те граждане, чью смерть журналисты смогли подтвердить по открытым источникам, поэтому реальное количество жертв может быть намного больше. 

