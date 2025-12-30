EN
Экономика

Российские власти назвали расходы на экономику и оборону в 2026 году

2 минуты чтения 16:33

Минфин России опубликовал основные параметры государственного бюджета на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы. Согласно отчету, на оборону в следующем году заложено свыше четверти государственных расходов.

Согласно предварительной оценке ведомства, доходы федерального бюджета в 2026 году составят 40,28 триллиона рублей. В 2027 и 2028 годах они вырастут до 42,9 триллиона и 45,87 триллиона рублей соответственно. Расходы при этом запланированы на уровне 44 триллионов рублей в 2026 году, 46,1 триллиона — в 2027 году и почти 49,4 триллиона рублей — в 2028 году.

В 2026 году на статью «Национальная оборона» предусмотрено более 12,1 триллиона рублей. Еще 3,8 триллиона рублей планируется направить на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность».

В документе говорится, что расходы на «Национальную экономику» в 2026 году составят 4,84 триллиона рублей. На сферу жилищно-коммунального хозяйства выделено чуть более двух триллионов рублей.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

Согласно отчету, на здравоохранение и образование в 2026 году потратят 1,9 триллиона и почти 1,75 триллиона рублей соответственно. На реализацию социальной политики планируется направить 7,84 триллиона рублей.

Размер материнского капитала власти намерены индексировать до 974 тысяч рублей в 2026 году, миллиона и 13 тысяч рублей — в 2027 году и до миллиона и 53 тысяч рублей — в 2028 году.

По данным Минфина, для межбюджетных трансферт общего характера в 2026 году предусмотрено 1,474 триллиона рублей, а на решение общегосударственных вопросов — 2,75 триллиона рублей.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

Согласно оценке ведомства, ненефтегазовые доходы бюджета составят 31,364 триллиона рублей, а нефтегазовые — 8,918 триллиона рублей. Дефицит бюджета заложен на уровне 3,786 триллиона рублей.

Согласно предварительной оценке, объем ВВП по итогам 2026 года достигнет 235 триллионов рублей, что соответствует росту на 1,3% год к году. Инфляция к декабрю 2026 года по сравнению с тем же месяцем 2025 года прогнозируется на уровне 4% и в дальнейшем, как ожидается, сохранится вблизи этого значения. В 2027 и 2028 годах рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% и 2,5% соответственно.

Также в параметры бюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 92,2 рубля. В 2027 году он прогнозируется на уровне 95,8 рубля, а в 2028-м — 100,1 рубля. Цена нефти марки Urals, по предварительной оценке, составит 59, 61 и 65 долларов за баррель по годам соответственно.

Официальный курс на 30 декабря, установленный ЦБ, составил 77,4466 рубля за доллар. Ранее агентство Bloomberg писало, что в 2025 году рубль укрепился к доллару на 45% и приблизился к довоенным значениям. Это стало самым сильным ростом российской валюты за последние 30 лет, однако он сопровождается дополнительными рисками для экономики.

