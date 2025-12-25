В этом году российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 45%, достигнув уровня 78 рублей за доллар и приблизившись к довоенным значениям. Согласно данным за последние 12 месяцев, рост рубля оказался самым сильным как минимум за последние 30 лет, пишет Bloomberg. Агентство подчеркивает — сложившаяся ситуация несет дополнительные риски для российской военной экономики и угрожает подорвать ее.

Советская пропаганда называла их людоедами Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями Политика 27 минут чтения

По данным Bloomberg, рост курса рубля в этом году выводит его в пятерку самых прибыльных мировых активов по спотовой доходности (она отражает текущую ситуацию на рынке) после платины, серебра, палладия и золота. Ключевым фактором укрепления рубля издание называет продажу Центробанком зарубежной валюты.

Для ЦБ крепкий рубль является важным шагом к борьбе с инфляцией, однако аналитики все чаще видят в нем угрозу. Так, в случае сохранения тенденции к укреплению рубля в сочетании с дорогими кредитами охлаждение российской экономики может превратиться в стагфляцию.

Кроме того, переоцененный рубль, по мнению экспертов из Института имени Столыпина, подрывает конкурентоспособность. Из-за этого Россия фактически «теряет свои естественные преимущества как энергетическая держава, предлагая иностранным потребителям более выгодные условия, чем отечественным производителям, и ухудшая инвестиционную привлекательность страны».

Bloomberg также приводит слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, который недавно заявил, что ослабление рубля пойдет на пользу не только экспортерам и бюджету, но и «всей экономике».