В метро Москвы мужчина плеснул горячий напиток в лицо пассажирке

2 минуты чтения 16:27

В московском метро задержали мужчину, который плеснул горячим напитком в лицо женщине после того, как она сделала ему замечание за попытку пройти без билета. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД на метрополитене.

Инцидент произошел на станции метро «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии. По данным полиции, мужчина попытался бесплатно пройти в вестибюль, проследовав за пассажиркой. В ответ на сделанное ему замечание он повел себя агрессивно и выплеснул женщине в лицо содержимое стакана с горячим напитком.

Этот момент запечатлели камеры наблюдения — на кадрах видно, как женщина проходит через турникет, и следом за ней сразу пробегает мужчина. Она, в свою очередь, пытается остановить нарушителя и что-то ему говорит. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Сотрудники полиции задержали нападавшего на месте.

Как уточнили в МВД, задержанным оказался 38-летний мужчина, приехавший в Москву из другого региона. В отношении него возбуждено уголовное дело за «побои или иные насильственные действия». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, на мужчину составили административный протокол за нарушение правил пользования метрополитеном. Он пытался пройти без билета, что квалифицируется как административное правонарушение.

Ранее власти Москвы ужесточили ответственность за безбилетный проезд. На прошлой неделе Мосгордума увеличила размер штрафа за проход без билета в метро с двух до пяти тысяч рублей.

