Новое исследование по «Гарри Поттеру» назвало самых предприимчивых людей

Ученые из Амстердамского университета провели масштабное социологическое исследование, в котором участвовали более 800 тысяч жителей США. Результаты показали взаимосвязь между выбором факультета Хогвартса и предпринимательскими способностями человека, говорится в журнале «Small Business Economics».

Научное исследование возглавил профессор Мартин Общонка. Его команда стремилась понять, как различные черты человеческого характера можно классифицировать благодаря известному циклу книг о Гарри Поттере. Для этого группа ученых использовала обширный набор данных, собранный в сотрудничестве с журналом TIME.

Они провели «Тест по Гарри Поттеру», в котором поучаствовали 800 тысяч американцев. В него были включены вопросы, оценивающие такие черты характера, как макиавеллизм, смелость, честность, смирение и добросовестность. В конце теста алгоритм распределял участников по одному из четырех факультетов Хогвартса, после чего исследователи обобщили собранные ответы на уровне статистических данных по городам.

Затем команда Общонки рассчитала количество стартапов в указанных регионах, используя данные Бюро переписи населения США. И обнаружила удивительную закономерность: в городах с более высокой концентрацией людей, «принятых» в Гриффиндор и Слизерин, чаще открывали бизнес. Эта связь оставалась справедливой даже при учете таких экономических переменных, как ВВП и плотность населения.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом Интернет и мемы 6 минут чтения

«Удивительно, что типология личности, взятая из популярной художественной литературы, демонстрирует последовательный и надежный статистический эффект. Мы получили реальную корреляцию предпринимательской деятельности на региональном и индивидуальном уровнях», — отметил профессор Общонка.

Он добавил, что факультет Гриффиндора ассоциируются с такими чертами характера, как смелость, отвага и моральные убеждения. В свою очередь факультет Слизерина связан с амбициями и проницательностью. В итоге полученные данные свидетельствовали о том, что «участники» именно этих двух факультетов чаще всего демонстрировали склонность к девиантному поведению, необходимому для открытия собственного дела и начала предпринимательства.

Пуффендуй и Когтевран отличаются лояльностью, справедливостью, терпением и трудолюбием: качествами, которые, по мнению авторов исследования, не вписываются в разрушительный характер предпринимательства.