EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Еще одна страна перейдет на евро

2 минуты чтения 13:36 | Обновлено: 14:35
Еще одна страна перейдет на евро

С первого января 2026 года на евро перейдет Болгария. Национальная валюта — болгарский лев — будет постепенно выводится из обращения. Таким образом, страна станет 21-м государством Еврозоны, сообщает Reuters.

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
Общество6 минут чтения

Как пишет агентство, в текущем году Болгария выполнила все формальные критерии для вступления в Еврозону, включая требования по уровню инфляции, дефициту бюджета, стоимости долгосрочных заимствований и стабильности обменного курса. Переход на евро станет для страны завершающим этапом европейской интеграции. Болгария также получит место в руководящем совете Европейского центрального банка.

По информации Reuters, переход на единую европейскую валюту вызвал в стране неоднозначную реакцию. Часть общества приветствует изменения, рассчитывая на экономическую стабильность и упрощение торговли с другими странами Евросоюза. В то же время многие опасаются роста цен и с настороженностью относятся к отказу от лева как национального символа.

Скепсис усиливается на фоне внутриполитического кризиса. В этом месяце правительство Болгарии ушло в отставку после массовых протестов против предложенного повышения налогов. Кроме того, в стране, имеющей исторические культурные и политические связи с Россией, часть населения с осторожностью относится к дальнейшему углублению интеграции с Европой, отмечается в статье.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

Бизнес в целом, по данным издания, воспринимает переход на евро положительно, особенно компании, активно торгующие с партнерами из других стран Евросоюза. В последние месяцы многие магазины начали указывать цены одновременно в левах и евро, готовясь к смене валюты.

До Болгарии последней страной, присоединившейся к еврозоне, была Хорватия, которая ввела евро в январе 2023 года. После вступления Болгарии число жителей Европы, использующих евро, превысит 350 миллионов человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников