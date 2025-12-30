Еще одна страна перейдет на евро

С первого января 2026 года на евро перейдет Болгария. Национальная валюта — болгарский лев — будет постепенно выводится из обращения. Таким образом, страна станет 21-м государством Еврозоны, сообщает Reuters.

Как пишет агентство, в текущем году Болгария выполнила все формальные критерии для вступления в Еврозону, включая требования по уровню инфляции, дефициту бюджета, стоимости долгосрочных заимствований и стабильности обменного курса. Переход на евро станет для страны завершающим этапом европейской интеграции. Болгария также получит место в руководящем совете Европейского центрального банка.

По информации Reuters, переход на единую европейскую валюту вызвал в стране неоднозначную реакцию. Часть общества приветствует изменения, рассчитывая на экономическую стабильность и упрощение торговли с другими странами Евросоюза. В то же время многие опасаются роста цен и с настороженностью относятся к отказу от лева как национального символа.

Скепсис усиливается на фоне внутриполитического кризиса. В этом месяце правительство Болгарии ушло в отставку после массовых протестов против предложенного повышения налогов. Кроме того, в стране, имеющей исторические культурные и политические связи с Россией, часть населения с осторожностью относится к дальнейшему углублению интеграции с Европой, отмечается в статье.

Бизнес в целом, по данным издания, воспринимает переход на евро положительно, особенно компании, активно торгующие с партнерами из других стран Евросоюза. В последние месяцы многие магазины начали указывать цены одновременно в левах и евро, готовясь к смене валюты.

До Болгарии последней страной, присоединившейся к еврозоне, была Хорватия, которая ввела евро в январе 2023 года. После вступления Болгарии число жителей Европы, использующих евро, превысит 350 миллионов человек.