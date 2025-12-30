Мировые лидеры отреагировали на заявление об атаке дронов на резиденцию Путина

Власти США, Китая Индии, ОАЭ, Пакистана и других стран отреагировали на заявление МИД России об атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина на Валдае.

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что узнал о якобы имевшей место атаке из телефонного разговора с Путиным. Глава Белого дома заявил, что «был очень зол» и ему «не нравятся» такие действия Киева. В этом контексте американский президент также напомнил, что выступил против передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. При этом Трамп добавил, что нападения могло и не быть. По его словам, США выяснят, имела ли место атака дронов на резиденцию Путина на самом деле.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге сказал, что Китай призывает Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации конфликта, а также создать условия для политического урегулирования кризиса. По словам Цзяня, «диалог и переговоры остаются единственным реалистичным путем урегулирования украинского кризиса».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X написал, что страна «озабочена» сообщениями об атаке на резиденцию Владимира Путина. «Текущие дипломатические усилия представляют собой самый жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира. Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу», — говорится в посте политика, написанном на русском языке.

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов «решительно осудили» попытку нанести удар по резиденции Путина. Атаку, подтверждений которой до сих пор нет, в дипведомстве назвали «отвратительной» и отметили, что она представляет угрозу для безопасности и стабильности.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в X, что страна осуждает «предполагаемую попытку атаки» на резиденцию Путина. «Подобный гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», — заявил Шариф.

Также в телефонном разговоре с Путиным возможную атаку ВСУ осудил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. «Президент Узбекистана высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области, осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Подобный разговор у Путина состоялся и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как рассказали в Кремле, политик «решительно осудил» действия ВСУ.

Комментариев от европейских лидеров пока не поступало. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале рассказал, что обсудил заявление Москвы с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также президентами Латвии и Финляндии Эдгарсом Ринкевичсом и Александром Стуббом.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские войска попытались нанести удар по государственной резиденции Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке на Валдай участвовал 91 беспилотник, все они были сбиты.

Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не атаковали резиденцию Путина. По его мнению, Россия собирается сорвать переговорный процесс и нанести удары по украинской столице.

В российской версии произошедшего также усомнились СМИ, которые поговорили с местными жителями. В частности, жители Новгородской области, с которыми поговорил проект «Можем объяснить», рассказали, что не получали сообщений об атаке беспилотников. Жители Валдая отметили, что не слышали звуков дронов или взрывов от их сбития.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что улики, доказывающие заявление России об атаке на резиденцию Путина, не требуются. По поводу обломков он порекомендовал обращаться к Минобороны. Утверждения Зеленского и «западных СМИ, подыгрывающих киевскому режиму», о том, что попытки удара не было, Песков назвал «безумными».