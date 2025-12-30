Геймеров назвали самыми подготовленными к новогодним праздникам

«Игры Ростелеком» и «Леста Игры» провели опрос среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Результаты показали, что любители видеоигр планируют провести новогодние праздники активнее других россиян, сообщает CNews.

Так, 14,7% геймеров запланировали поездку по России или за границу. Еще 21,9% рассказали, что отправятся в путешествие внутри своего региона. Среди тех, кто не относит себя к поклонникам цифровых развлечений, показатели ниже на 4,3% и 4,1% соответственно.

Вместе с этим любители видеоигр чаще других планируют заниматься активными видами досуга, характерными для новогодних праздников: ходить в гости (на 8% чаще других респондентов), принимать гостей (+5,5%), заниматься спортом (+4,3%) и гулять (+3,1%). Единственным видом зимнего отдыха, который геймеры любят меньше остальных россиян, оказалось посещение катков. За него геймеры высказывались на 13,2% реже.

Результаты проведенного опроса также показывают, что в целом те, кто увлекается видеоиграми, лучше планируют длинные выходные в начале января. Лишь 15% геймеров заявили, что не знают, чем они займутся на новогодних праздниках. При этом авторы опроса отмечают, что намерение играть в компьютер или приставку все выходные приравнивалось к отсутствию каких-либо планов. Среди россиян, которых не интересуют компьютерные игры, этот показатель в два раза выше (30,7%).

«Давно устарели стереотипы о любителях игр — это люди всех возрастов, многие из них семейные, они любят путешествовать, заниматься спортом и видеться с друзьями. Кроме того, исследования показывают, что видеоигры развивают стратегическое мышление и способности к многозадачности. Поэтому мы не удивлены, что по результатам нашего опроса геймеры тщательнее готовятся к праздникам и планируют много разных активностей», — рассказал директор игрового направления «Ростелекома» Антон Быковский.

Видеоигры заняли четвертое место в рейтинге популярных видов новогоднего досуга. Провести время за компьютером или приставкой планируют 46,8% респондентов. На третьем месте по популярности оказался просмотр телевизора, прогулки на улице и поход в гости.

Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что красочные игры без насилия могут значительно повышать уровень счастья у молодых игроков. Результата показали, что компьютерные игры усилили рост любопытства у всех опрошенных на 30%. Вслед за этим у студентов повысился общий уровень счастья в 48% случаев.