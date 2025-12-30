EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Геймеров назвали самыми подготовленными к новогодним праздникам

2 минуты чтения 18:23

«Игры Ростелеком» и «Леста Игры» провели опрос среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Результаты показали, что любители видеоигр планируют провести новогодние праздники активнее других россиян, сообщает CNews.

Так, 14,7% геймеров запланировали поездку по России или за границу. Еще 21,9% рассказали, что отправятся в путешествие внутри своего региона. Среди тех, кто не относит себя к поклонникам цифровых развлечений, показатели ниже на 4,3% и 4,1% соответственно.

Вместе с этим любители видеоигр чаще других планируют заниматься активными видами досуга, характерными для новогодних праздников: ходить в гости (на 8% чаще других респондентов), принимать гостей (+5,5%), заниматься спортом (+4,3%) и гулять (+3,1%). Единственным видом зимнего отдыха, который геймеры любят меньше остальных россиян, оказалось посещение катков. За него геймеры высказывались на 13,2% реже.

Результаты проведенного опроса также показывают, что в целом те, кто увлекается видеоиграми, лучше планируют длинные выходные в начале января. Лишь 15% геймеров заявили, что не знают, чем они займутся на новогодних праздниках. При этом авторы опроса отмечают, что намерение играть в компьютер или приставку все выходные приравнивалось к отсутствию каких-либо планов. Среди россиян, которых не интересуют компьютерные игры, этот показатель в два раза выше (30,7%).

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

«Давно устарели стереотипы о любителях игр — это люди всех возрастов, многие из них семейные, они любят путешествовать, заниматься спортом и видеться с друзьями. Кроме того, исследования показывают, что видеоигры развивают стратегическое мышление и способности к многозадачности. Поэтому мы не удивлены, что по результатам нашего опроса геймеры тщательнее готовятся к праздникам и планируют много разных активностей», — рассказал директор игрового направления «Ростелекома» Антон Быковский.

Видеоигры заняли четвертое место в рейтинге популярных видов новогоднего досуга. Провести время за компьютером или приставкой планируют 46,8% респондентов. На третьем месте по популярности оказался просмотр телевизора, прогулки на улице и поход в гости.

Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что красочные игры без насилия могут значительно повышать уровень счастья у молодых игроков. Результата показали, что компьютерные игры усилили рост любопытства у всех опрошенных на 30%. Вслед за этим у студентов повысился общий уровень счастья в 48% случаев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников