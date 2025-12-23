Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что красочные игры без насилия могут значительно повышать уровень счастья у молодых игроков, следует из результатов научной работы.

Ученые из Великобритании хотели найти способ, которым можно поддерживать ментальное благополучие людей без использования медикаментозных препаратов. Выбор пал на компьютерные игры, а именно на две культовые игровые серии — Super Mario Bros и Yoshi.

Авторы предположили, что именно они, благодаря приятной визуальной эстетике и жизнеутверждающей музыке, способны пробуждать у взрослых забытое чувство детского любопытства.

В качестве испытуемых выступили 336 студентов. Им предложили ответить на ряд вопросов, в том числе рассказать, насколько они счастливы и испытывают ли симптомы выгорания.

В результате удалось установить, что компьютерные игры усилили рост любопытства у всех опрошенных на 30%. Вслед за этим у студентов повысился общий уровень счастья в 48% случаев, а он в свою очередь снизил симптомы выгорания на 14%.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

Авторы исследования отмечают, что далеко не все компьютерные игры способны оказывать положительный эффект на мозг молодых людей. Уровень счастья зависит от того, насколько игра способна наполнять человека позитивными эмоциями и вызывать детское ощущение чуда, которое притупляется с возрастом.

Недавнее исследование также показало, что грубые ругательства могут повысить физическую выносливость. Матерные слова способны не только снижать уровень подавленности, но и переводить мозг в состояние повышенной концентрации, снимая с человека социальные ограничения и раскрепощая его.