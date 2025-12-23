Ученые рассказали о позитивном влиянии компьютерных игр на молодых людей

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что красочные игры без насилия могут значительно повышать уровень счастья у молодых игроков, следует из результатов научной работы.
Ученые из Великобритании хотели найти способ, которым можно поддерживать ментальное благополучие людей без использования медикаментозных препаратов. Выбор пал на компьютерные игры, а именно на две культовые игровые серии — Super Mario Bros и Yoshi.
Авторы предположили, что именно они, благодаря приятной визуальной эстетике и жизнеутверждающей музыке, способны пробуждать у взрослых забытое чувство детского любопытства.
В качестве испытуемых выступили 336 студентов. Им предложили ответить на ряд вопросов, в том числе рассказать, насколько они счастливы и испытывают ли симптомы выгорания.
В результате удалось установить, что компьютерные игры усилили рост любопытства у всех опрошенных на 30%. Вслед за этим у студентов повысился общий уровень счастья в 48% случаев, а он в свою очередь снизил симптомы выгорания на 14%.
Авторы исследования отмечают, что далеко не все компьютерные игры способны оказывать положительный эффект на мозг молодых людей. Уровень счастья зависит от того, насколько игра способна наполнять человека позитивными эмоциями и вызывать детское ощущение чуда, которое притупляется с возрастом.
