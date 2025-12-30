EN
Общество

Эксперт предупредил россиян о научившейся отслеживать расходы налоговой

2 минуты чтения 14:21

Федеральная налоговая службы (ФНС) Россия применяет современные цифровые технологии для отслеживания расходов россиян. В связи с этим гражданам следует быть осмотрительными при публикации фотографий новогоднего стола. Об этом в интервью изданию «Абзац» предупредил эксперт по финансовому рынку Андрей Бархота.

Он утверждает, что фотографии с элитным алкоголем и дорогостоящими деликатесами опубликованные человеком со скромным официальным доходом могут привлечь внимание налоговиков и стать поводом для внеочередной проверки.

«Согласитесь, что это странно, если человек получает зарплату в 35 тысяч рублей, а у него новогодний стол на 100 тысяч рублей. Налоговая инспекция, используя цифровизацию как самый продвинутый способ отслеживания, может агрегировать фотографии празднеств какого-то конкретного налогоплательщика и, увидев совершенно непомерные расходы, запустить проверку источников дохода», — утверждает эксперт.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

По его словам, аналитики ФНС научились отслеживать доходы россиян не только по прямым и косвенным поступлениям на банковские счета, но и по расходам. Баркота отметил, что ведомство не использует фотографии необоснованного достатка налогоплательщика в судебных процессах напрямую, а приобщает их к делу как систему доказательств, показывающих, что расходы фигуранта превосходит декларируемые им доходы.

В 2025 году смм-менеджер, ведущий аккаунт ФНС в инстаграме, отмеченный как верифицированный, начал активно троллить пользователей из России, оставляя комментарии с намеками на претензии от ведомства под постами с демонстрацией роскошных покупок или больших поступлений на банковские счета.

