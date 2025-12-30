EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Binance заблокировала жителям Украины вывод денег на банковскую карту

2 минуты чтения 22:02

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance временно запретила прямой вывод денежных средств на банковские карты. Ограничения коснулись жителей Украины и вступили в силу с 29 декабря, говорится в официальных уведомлениях, разосланных пользователям.

Функция вывода денег непосредственно на карты VISA/MasterCard приостановлена до отдельного уведомления. Вместе с этим не будут выполняться и автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты. Под ограничения также попали лимитные заявки на приобретение активов за официальную валюту.

«Недавнее объявление об изменениях в способах оплаты касается исключительно тех пользователей из Украины, которые ранее пользовались услугами Bifinity. Сервис ZEN для украинских пользователей временно недоступен и возобновит работу с 6 января. Изменения в работе сервиса вступают в силу с 29 декабря и связаны с техническими работами и обновлением партнерской инфраструктуры», — отметили на криптобирже Binance.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

В Binance также добавили, что эти изменения не затрагивают P2P-операции. Они продолжают работать в обычном режиме. При этом, как отмечают представители криптобиржи, возможность пополнить депозиты на бирже остается без изменений. Украинцам по-прежнему доступно пополнение через банковские карты, Apple Pay/Google Pay и SWIFT-переводы.

Ограничения для жителей Украины ввел и онлайн-банк Revolut. Компания уже разослала уведомления своим украинским клиентам о скором закрытии их банковских счетов. В Revolut посоветовали украинским пользователям заранее вывести все средства на внешний банковский счет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников