Binance заблокировала жителям Украины вывод денег на банковскую карту

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance временно запретила прямой вывод денежных средств на банковские карты. Ограничения коснулись жителей Украины и вступили в силу с 29 декабря, говорится в официальных уведомлениях, разосланных пользователям.

Функция вывода денег непосредственно на карты VISA/MasterCard приостановлена до отдельного уведомления. Вместе с этим не будут выполняться и автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты. Под ограничения также попали лимитные заявки на приобретение активов за официальную валюту.

«Недавнее объявление об изменениях в способах оплаты касается исключительно тех пользователей из Украины, которые ранее пользовались услугами Bifinity. Сервис ZEN для украинских пользователей временно недоступен и возобновит работу с 6 января. Изменения в работе сервиса вступают в силу с 29 декабря и связаны с техническими работами и обновлением партнерской инфраструктуры», — отметили на криптобирже Binance.

В Binance также добавили, что эти изменения не затрагивают P2P-операции. Они продолжают работать в обычном режиме. При этом, как отмечают представители криптобиржи, возможность пополнить депозиты на бирже остается без изменений. Украинцам по-прежнему доступно пополнение через банковские карты, Apple Pay/Google Pay и SWIFT-переводы.

Ограничения для жителей Украины ввел и онлайн-банк Revolut. Компания уже разослала уведомления своим украинским клиентам о скором закрытии их банковских счетов. В Revolut посоветовали украинским пользователям заранее вывести все средства на внешний банковский счет.