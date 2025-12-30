Более 50 новых российских самолетов получат авиакомпании в 2026-2027 годах, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова и комментарий «Ростеха». За предыдущие 10 лет Россия не получила ни одного нового самолета, выяснил «Холод».

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать Экономика 33 минуты чтения

В публикации 2026 год назван знаковым для российской гражданской авиации, поскольку именно в это время должен начаться переход на отечественную технику.

Алиханов, посещая авиазавод в Казани, 27 декабря заявил, что уже в 2026 году предприятие сможет выпустить восемь самолетов Ту-214, в 2027 году 12, а после модернизации выйти на производство 20 машин в год. При этом договоры с покупателями этих самолетов пока не заключены.

«Ростех» утверждает, что самолет Ил-114-300 почти готов к завершению сертификации, после чего первые три машины передадут заказчику в течение 2026 года.

Пресс-служба корпорации также рассказала журналистам, что покупатели уже заключили контракты на поставку 42 импортозамещенных версий SSJ-100, «в разной степени готовности» сейчас находятся 24 машины. При этом двигатель ПД-8 все еще не получил сертификат.

«Известия» также пишут, что «в разной степени готовности» находятся 20 МС-21, контракты на поставку 18 машин. Они не прошли сертификационные испытания.

Кроме того, «Ростех» отчитался о скором восстановлении девяти самолетов семейства Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96-400Т. В 2026-2027 годах два Ту-204 планируется передать компании Red Wings и еще одному неназванному эксплуататору.



Ранее «Холод» выпустил материал о работе «Ростеха», в котором анализировал и разработку новых российских пассажирских самолетов. Так, МС-21 должны были начать поставлять еще в 2019 году, а импортозамещенную версию SSJ-100 в 2023 году. Эти обещания корпорация не выполнила.