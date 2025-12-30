EN
Экономика

Авиакомпаниям пообещали передать десятки новых российских самолетов

2 минуты чтения 12:55

Более 50 новых российских самолетов получат авиакомпании в 2026-2027 годах, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова и комментарий «Ростеха». За предыдущие 10 лет Россия не получила ни одного нового самолета, выяснил «Холод».

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

В публикации 2026 год назван знаковым для российской гражданской авиации, поскольку именно в это время должен начаться переход на отечественную технику. 

Алиханов, посещая авиазавод в Казани, 27 декабря заявил, что уже в 2026 году предприятие сможет выпустить восемь самолетов Ту-214, в 2027 году 12, а после модернизации выйти на производство 20 машин в год. При этом договоры с покупателями этих самолетов пока не заключены.

«Ростех» утверждает, что самолет Ил-114-300 почти готов к завершению сертификации, после чего первые три машины передадут заказчику в течение 2026 года.

Пресс-служба корпорации также рассказала журналистам, что покупатели уже заключили контракты на поставку 42 импортозамещенных версий SSJ-100, «в разной степени готовности» сейчас находятся 24 машины. При этом двигатель ПД-8 все еще не получил сертификат. 

«Известия» также пишут, что «в разной степени готовности» находятся 20 МС-21, контракты на поставку 18 машин. Они не прошли сертификационные испытания.

Кроме того, «Ростех» отчитался о скором восстановлении девяти самолетов семейства Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96-400Т. В 2026-2027 годах два Ту-204 планируется передать компании Red Wings и еще одному неназванному эксплуататору.

Ранее «Холод» выпустил материал о работе «Ростеха», в котором анализировал и разработку новых российских пассажирских самолетов. Так, МС-21 должны были начать поставлять еще в 2019 году, а импортозамещенную версию SSJ-100 в 2023 году. Эти обещания корпорация не выполнила.

