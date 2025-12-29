Ученые рассказали о влиянии финансовых трудностей на здоровье сердца

Финансовые трудности, как выяснилось, могут сильнее влиять на состояние сердца, чем традиционные медицинские факторы риска, такие как повышенное давление или уровень холестерина. Результаты масштабного исследования клиники Мэйо в США публикует VICE.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали почти 300 тысяч электрокардиограмм, выполненных в период с 2018 по 2023 год. Алгоритм оценивал так называемый «возраст сердца», т.е. степень износа его проводящей системы. Она напрямую связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Эксперты сравнивали влияние на сердечную деятельность девяти социальных факторов, включая условия проживания, доступ к пище, транспорт, стресс и образование. Оказалось, что интенсивнее всего разгоняют старение органа финансовые проблемы. Они превзошли по значимости даже многие привычные медицинские факторы риска.

Согласно результатам анализа, в течение двух лет наблюдения риск смерти у людей с финансовыми трудностями был на 60% выше даже с учетом сопутствующих заболеваний. Для сравнения, перенесенный ранее инфаркт в рамках того же исследования был связан с увеличением риска смертности на 10%, а вот нестабильные жилищные условия повышали его уже на 18%.

Молочный поросенок и медовуха Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России Общество 10 минут чтения

Как пояснили авторы работы, модель искусственного интеллекта обучалась на более чем 775 тысячах ЭКГ и позволила выявить тонкие изменения электрической активности сердца, связанные с длительным повреждением. Среди медицинских диагнозов наибольшее влияние на старение сердца оказывало высокое артериальное давление, за которым следовали диабет и сердечная недостаточность. Однако в целом социальные условия, по оценке ученых, объясняли процессы старения сердца лучше, чем медицинская история.

Как сообщает VICE, длительные финансовые трудности приводят к устойчиво повышенному уровню гормонов стресса и развитию воспалительных процессов в организме. Кроме того, они могут ограничивать доступ к полноценному питанию, регулярной медицинской помощи и необходимым лекарственным препаратам. В совокупности все это крайне негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, резюмировали ученые.