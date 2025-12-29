EN
Общество

Ученые рассказали о влиянии финансовых трудностей на здоровье сердца

2 минуты чтения

Финансовые трудности, как выяснилось, могут сильнее влиять на состояние сердца, чем традиционные медицинские факторы риска, такие как повышенное давление или уровень холестерина. Результаты масштабного исследования клиники Мэйо в США публикует VICE. 

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали почти 300 тысяч электрокардиограмм, выполненных в период с 2018 по 2023 год. Алгоритм оценивал так называемый «возраст сердца», т.е. степень износа его проводящей системы. Она напрямую связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Эксперты сравнивали влияние на сердечную деятельность девяти социальных факторов, включая условия проживания, доступ к пище, транспорт, стресс и образование. Оказалось, что интенсивнее всего разгоняют старение органа финансовые проблемы. Они превзошли по значимости даже многие привычные медицинские факторы риска.

Согласно результатам анализа, в течение двух лет наблюдения риск смерти у людей с финансовыми трудностями был на 60% выше даже с учетом сопутствующих заболеваний. Для сравнения, перенесенный ранее инфаркт в рамках того же исследования был связан с увеличением риска смертности на 10%, а вот нестабильные жилищные условия повышали его уже на 18%.

Молочный поросенок и медовуха
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
Общество10 минут чтения

Как пояснили авторы работы, модель искусственного интеллекта обучалась на более чем 775 тысячах ЭКГ и позволила выявить тонкие изменения электрической активности сердца, связанные с длительным повреждением. Среди медицинских диагнозов наибольшее влияние на старение сердца оказывало высокое артериальное давление, за которым следовали диабет и сердечная недостаточность. Однако в целом социальные условия, по оценке ученых, объясняли процессы старения сердца лучше, чем медицинская история.

Как сообщает VICE, длительные финансовые трудности приводят к устойчиво повышенному уровню гормонов стресса и развитию воспалительных процессов в организме. Кроме того, они могут ограничивать доступ к полноценному питанию, регулярной медицинской помощи и необходимым лекарственным препаратам. В совокупности все это крайне негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, резюмировали ученые.

