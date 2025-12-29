Эксперты рассказали о способах прекратить ссоры из-за денег

Каждый человек обладает собственным сводом правил относительно расходов и в отношениях важно не только найти золотую середину, но и понять, что за спорами о финансах всегда скрывается нечто большее. Так считают эксперты, с которыми поговорил CNN Business.

Один партнер может обладать гораздо более высокой планкой для того, чтобы чувствовать себя финансово защищенным, в то время как другой может уделять приоритетное внимание сегодняшней жизни. При этом обе точки зрения верны, отмечает лицензированный семейный и брачный терапевт Томас Фаупл.

В первую очередь эксперты советуют по возможности разобраться с долгами, так как они становятся благодатной почвой для споров и выяснения отношений. Затем прийти к распределению ролей, которые устроят обоих. Однако важно справедливо учитывать разницу в доходах, ведь один супруг может назвать себя обеспеченным человеком благодаря высокой зарплате, а другой — нет, подчеркивает Фаупл.

Дипломированные специалисты по финансовому планированию Хизер и Дуглас Бонпарт составили свод вопросов, которые, по их словам, помогают решать конфликты, возникающие из-за денег. Так, эксперты предлагают спросить друг друга, действительно ли стоит разбираться с вопросом прямо сейчас, или можно назначить для него более подходящее время?

Они рекомендуют сначала понять глубину проблемы. В пример они приводят случай, когда у одной семейной пары случился конфликт прямо в кофейне после того, как муж купил себе круассан. Эта покупка не ударила по бюджету, но показала, что их многолетнее соглашение о распределении расходов не работает, поэтому девушка и разозлилась, объяснила Хизер Бонпарт.

Выделяя суть проблемы, а не зацикливаясь на неудачах каждого, эксперты советуют не забывать и о достижениях. В том числе спрашивать: «Что мы делаем правильно?»

«Не начинайте с того, что неправильно или что не работает. Вам будет гораздо легче оставаться вовлеченными, если вы начнете говорить о позитивных моментах», — сказал Дуглас Бонпарт.

Компромисс также остается ключом к решению большинства конфликтных ситуаций. Несмотря на то, что вы и ваш партнер всегда можете по-разному относиться к деньгам, вам в любом случае придется принимать совместные финансовые решения, которые в конечном счете устроят каждого.

Ранее ученые выяснили, что финансовые трудности могут сильнее влиять на состояние сердца, чем традиционные медицинские факторы риска, такие как повышенное давление или уровень холестерина.