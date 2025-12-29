Презервативы для мужчин с маленьким пенисом выпустили в России

В России начали продавать презервативы уменьшенного размера, предназначенные для мужчин с анатомическими особенностями. Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе компании-производителя Vizit.

Речь идет об экспериментальной линейке миниатюрных презервативов длиной до семи сантиметров. В компании подчеркнули, что изделия, несмотря на небольшие размеры, соответствуют техническим требованиям и проходят стандартные процедуры контроля качества. Линейка разработана для тех, кому не подходят стандартные презервативы длиной от 16 сантиметров.

Как заявили в Vizit, на рынке контрацептивов традиционно уделяется внимание увеличенным и нестандартно большим размерам, тогда как потребности мужчин с меньшими параметрами остаются без внимания. «Мы решили это исправить», — пояснила директор по инновациям компании Надежда Мельникова, отметив, что новая серия ориентирована на комфорт и безопасность пользователей.

По оценкам экспертов, от 15 до 50 миллионов мужчин во всем мире могут испытывать трудности при выборе контрацептивов из-за несоответствия стандартных размеров анатомическим особенностям. В России, по данным Vizit, таких мужчин насчитывается около 900 тысяч.

В Vizit уточнили, что в случае успешных продаж экспериментальной серии компания может расширить линейку и выпустить презервативы длиной от 7 до 13 сантиметров, а также рассмотреть выход с этой продукцией на рынки стран Азии. Представители бренда утверждают, что на данный момент аналогов подобных изделий на мировом рынке не существует.

В мае этого года специалисты портала Data Pandas, который собирает статистику, опубликовали свежий рейтинг среднего размера пениса у мужчин в 142 странах. Общий средний показатель составил 13,12 сантиметра. Россияне оказались на 42-м месте со средним размером полового члена в 14,16 сантиметра.