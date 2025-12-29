Россияне сообщили о проблемах с платежами в трех крупных банках

Приложения Сбера, ВТБ и «Т-банка» начали работать со сбоями, наблюдаются трудности с онлайн-платежами и оплатой картами. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

Также россияне сообщают о сбоях в работе системы «Честный знак». За сутки пользователи чаще всего жаловались на работу ВТБ — на Downdetector оставлено более 11 тысяч обращений. Представители банка оставили комментарий на площадке, посоветовав пользоваться системой быстрых платежей.

Причина сбоя в работе российских банков на момент публикации новости неизвестна. На работу Сбера, «Т-банка» и «Честного знака» в сумме пожаловались несколько сотен человек. Владельцы карт ВТБ сообщают, что помимо трудностей с офлайн-оплатой в магазинах они сталкиваются с повторными списаниями по одним и тем же операциям. При этом оплата не проходит, а пожаловаться на списания не получается из-за неработающего приложения.

Пресс-службы Сбера и «Т-банка» заявили, что в работе их сервисов отсутствуют сбои, пишет ТАСС. При этом, по данным Downdetector, за сутки поступило более 500 жалоб на работу приложения Сбера, пользователи «Т-банка» сообщили о проблемах более 200 раз.

Пользователи также пишут о неработающих сервисах ВТБ в официальную группу банка в социальной сети «ВКонтакте». Представители ВТБ называют сбой «временными неудобствами» и обещают решить проблему в ближайшее время.

Сбой «на стороне одного из банков» в комментарии для ТАСС подтвердили и в Национальной системе платежных карт (оператор системы «Мир»). Пресс-служба организации отметила, что сбой не повлияет на сохранность средств россиян, а сам сбой назван не носящим массовый характер.

Жалобы на работу сервисов ВТБ начали поступать около 12:30 по Москве и достигли пика через час. Клиентам, средства которых списались несколько раз, ВТБ пообещал вернуть деньги в течение четырех рабочих дней.