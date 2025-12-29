EN
Общество

Наоко рассказала об обмане со стороны силовиков во время ареста

2 минуты чтения 13:20

Покинувшая Россию певица Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) дала интервью журналисту Юрию Дудю. Она рассказала об обмане со стороны силовиков во время «карусельных» арестов.

В течение первого ареста на 13 суток, который произошел в середине октября по обвинению в организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте (ст. 20.2.2. КоАП), сотрудник изолятора принес Наоко якобы заявление о переводе в ИВС по месту регистрации. На самом деле в бумаге был текст о том, что певица согласна не участвовать в апелляции на приговор себе.

Логинова отметила, что в этот момент находилась в медицинском изоляторе из-за болезни, а саму бумагу подписала, не читая. Сотрудник изолятора убеждал ее, что в ИВС в Луге заканчиваются места, а после перевода девушка сможет чаще видеть мать и адвокатов.

Другие участники «Стоптайм» Александр Орлов и Владислав Леонтьев также подписали аналогичные заявления, поверив сотрудникам, рассказала Наоко. Они не присутствовали на апелляциях, а сама Наоко опоздала на рассмотрение на полчаса из-за того, что сотрудники конвоя заявили о больших очередях в туалет на одной из заправок в Луге — Наоко рассказала, что посещение туалета заняло у них 30 минут. 

Затем они отвезли Наоко в один из спецприемников Санкт-Петербурга — там певицу не приняли. Тогда конвоиры «прокатили» ее вокруг спецприемника, а потом снова завели внутрь, заявив, что ее якобы поймали матерящейся на лавочке. Девушку оставили в отделе на двое суток, за этот срок силовики успели оформить новый протокол и назначить дату нового судебного заседания.

Наоко считает, что эту схему применили, чтобы она не успела покинуть Петербург. Также она рассказала, что Орлову при задержании ударили дверью автомобиля по горлу «эшники» — так называют сотрудников центра «Э» МВД, они занимаются противодействием «экстремизму».

В конце ноября Наоко и Орлов освободились из спецприемников и покинули Россию, позже их заметили в Армении и Литве. Леонтьев также покинул Россию, но о месте его нахождения не сообщается.

