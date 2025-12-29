Монеточка рассказала о вызове матери к следователю из-за уголовного дела в России

Российские следователи, ведущие возбужденное против певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей «иноагента» (ч. 2 ст. 330.1 УК), вызывают на допрос ее мать. Об этом Монеточка рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман.

Певица отметила, что ее матери в ближайшее время предстоит пойти «на разговор» к следователю — он хочет узнать о месте проживания Монеточки и возможности ее выдачи в Россию для дальнейшего участия в суде. Гырдымову заочно арестовали в октябре 2025 года.

Мать Монеточки сталкивается с вниманием со стороны российских властей из-за того, что часто ездит в Москву из Вильнюса, рассказал певица. Ее отец постоянно находится в Литве, о его походах к российским силовикам певица не упомянула. Обысков по ее уголовному делу на данный момент не происходило.

Гырдымова рассказала что боится отпускать маму в Россию и часто разговаривает с ней на эту тему. Но она чувствует в себе уверенность и относится к поездкам спокойно, отметила певица.

Уголовное преследование дочери привело к появлению сложностей в общении ее матери со знакомыми, рассказала Монеточка. Однако ради сохранения отношений они договорились не обсуждать эту тему, чтобы «не портить семейные застолья».

В семье на новость о возбужденном против Монеточки уголовном деле отреагировали с юмором. Певица рассказала, что не получала иностранного финансирования и считает себя невиновной, а сам закон об «иноагентах» она назвала дискриминационным.

Монеточка рассказала, что из-за преследования со стороны российских властей не может выступать с концертами в Армении, Грузии и Сербии. Уголовное дело и заочный арест, по словам певицы, разделил ее со слушателями в этих странах, поскольку власти упомянутых ей государств будут обязаны выдать певицу в Россию после приезда.