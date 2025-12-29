EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Монеточка рассказала о вызове матери к следователю из-за уголовного дела в России

2 минуты чтения 08:16

Российские следователи, ведущие возбужденное против певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей «иноагента» (ч. 2 ст. 330.1 УК), вызывают на допрос ее мать. Об этом Монеточка рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

Певица отметила, что ее матери в ближайшее время предстоит пойти «на разговор» к следователю — он хочет узнать о месте проживания Монеточки и возможности ее выдачи в Россию для дальнейшего участия в суде. Гырдымову заочно арестовали в октябре 2025 года.

Мать Монеточки сталкивается с вниманием со стороны российских властей из-за того, что часто ездит в Москву из Вильнюса, рассказал певица. Ее отец постоянно находится в Литве, о его походах к российским силовикам певица не упомянула. Обысков по ее уголовному делу на данный момент не происходило.

Гырдымова рассказала что боится отпускать маму в Россию и часто разговаривает с ней на эту тему. Но она чувствует в себе уверенность и относится к поездкам спокойно, отметила певица.

Уголовное преследование дочери привело к появлению сложностей в общении ее матери со знакомыми, рассказала Монеточка. Однако ради сохранения отношений они договорились не обсуждать эту тему, чтобы «не портить семейные застолья».

В семье на новость о возбужденном против Монеточки уголовном деле отреагировали с юмором. Певица рассказала, что не получала иностранного финансирования и считает себя невиновной, а сам закон об «иноагентах» она назвала дискриминационным.

Монеточка рассказала, что из-за преследования со стороны российских властей не может выступать с концертами в Армении, Грузии и Сербии. Уголовное дело и заочный арест, по словам певицы, разделил ее со слушателями в этих странах, поскольку власти упомянутых ей государств будут обязаны выдать певицу в Россию после приезда.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян