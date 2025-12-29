Монеточка рассказала о помощи Наоко

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) в интервью журналистке Ирине Шихман рассказала, что после ареста солистки «стоптайм» Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) и других участников группы обратилась с просьбой о помощи к знакомым юристам и адвокатам.

В ответ адвокаты попросили Гырдымову реже высказываться на тему ареста музыкантов «стоптайм» и не упоминать публично Наоко, а также название группы — так они надеялись не допустить ухудшения положения «стоптайм». Однако повышенное внимание к аресту музыкантов «подпортило» ситуацию для «стоптайм», считает Монеточка.

Певица назвала музыкантов «стоптайм» «невинными душами» и отметила, что в России нет официального запрета на исполнение песен иноагентов. Из-за этого в «стоптайм» считали, что никаких запрещенных действий группа не совершает. У музыкантов не было планов на случай преследования, все участники группы на момент ареста даже не оформили загранпаспорта.

«Думаю, все люди, которым она небезразлична, предложат ей любую помощь, любые советы, любые контакты», — рассказала Монеточка о своем представлении о будущем Наоко. Сама Гырдымова вместе с рэпером Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) писала письма поддержки для находившейся под арестом Наоко, их исполнительнице передавали адвокаты.

Наоко и других участников «стоптайм» арестовали в середине октября 2025 года, преследование группы началось после доносов провластных активистов. Они жаловались на то, что музыканты исполняют композиции артистов-«иноагентов» — Монеточки, Noize MC, Земфиры и группы «Порнофильмы».

После этого участников «стоптайм» подвергли «карусельным» арестам — Наоко и гитариста Александра Орлова арестовали три раза подряд, барабанщика Владислава Леонтьева — два раза. В конце ноября Наоко и Орлов освободились из спецприемников и покинули Россию, в начале декабря их заметили исполняющими песни «иноагентов» в центре Еревана. 20 декабря участники «стоптайм» выступили на концерте Монеточки и Noize MC в Вильнюсе.