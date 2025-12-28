EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ раздали премии за лучшие «политические фейспалмы» года

2 минуты чтения 12:15

Издание Politico составило ежегодный антирейтинг политиков, влиятельных и общественных деятелей, которым присудили премии Backhanded Awards за «самые яркие политические фейспалмы» этого года. Составители списка подчеркнули, что эти награды можно считать «Оскаром» за неудачи лауреатов.

Так, «Премию Аль Капоне за стойкость в тюрьме» получил бывший прездиент Франции Николя Саркози, которого в сентябре этого года приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны ливийского правительства Муаммара Каддафи. 

Саркози доставили в тюрьму 21 октября и отпустили через 20 дней. При этом он написал мемуары на более чем 200 страниц, отмечает Politico. По данным СМИ, экс-президент Франции питался в заключении одними йогуртами и сидел в отдельной камере, не общаясь с другими заключенными.

Молочный поросенок и медовуха
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
Общество10 минут чтения

Награду «Искусственное в искусственном интеллекте» за плохие видеоролики присудили президенту Ирландии Кэтрин Конноли и президенту США лидеру Дональду Трампу. Так, в разгар избирательной кампании в Ирландии завирусился дипфейк-ролик, в котором Конноли якобы снимала свою кандидатуру с выборов.

Трамп, в свою очередь, репостнул сгенерированное ИИ видео, на котором он управляет истребителем с надписью «Король Трамп» и сбрасывает коричневую грязь на протестующих. Politico пишет, что это мог быть ответ на протесты «Нет королям» против администрации Трампа, которые вывели миллионы людей на улицы по всей стране на фоне приостановки работы правительства США. В другом опубликованном Трампом ИИ-видео лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал своих коллег «прогрессивными кусками дерьма».

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
Общество6 минут чтения

Премию в номинации «Вы хотя бы попытались» присудили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за попытки противостоять введенным Трампом торговым пошлинам.

Премию «Титаник» за «грандиозные идеи, потерпевшие крах», выдали «мосту мечты Берлускони» в Италии — его строительство одобрили в августе этого года. Мост должен соединить материковую Италию с Сицилией и стать самым длинным подвесным мостом в мире. Его строительство несколько раз откладывали.

Последнюю премию в номинации «Дежавю» за бесконечные дорожные работы присудили кольцевой развязке Шумана в Брюсселе, которую начали реконструировать в 2023 году, а завершение работ запланировано на будущий год.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода