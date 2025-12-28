СМИ раздали премии за лучшие «политические фейспалмы» года

Издание Politico составило ежегодный антирейтинг политиков, влиятельных и общественных деятелей, которым присудили премии Backhanded Awards за «самые яркие политические фейспалмы» этого года. Составители списка подчеркнули, что эти награды можно считать «Оскаром» за неудачи лауреатов.

Так, «Премию Аль Капоне за стойкость в тюрьме» получил бывший прездиент Франции Николя Саркози, которого в сентябре этого года приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны ливийского правительства Муаммара Каддафи.

Саркози доставили в тюрьму 21 октября и отпустили через 20 дней. При этом он написал мемуары на более чем 200 страниц, отмечает Politico. По данным СМИ, экс-президент Франции питался в заключении одними йогуртами и сидел в отдельной камере, не общаясь с другими заключенными.

Молочный поросенок и медовуха Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России Общество 10 минут чтения

Награду «Искусственное в искусственном интеллекте» за плохие видеоролики присудили президенту Ирландии Кэтрин Конноли и президенту США лидеру Дональду Трампу. Так, в разгар избирательной кампании в Ирландии завирусился дипфейк-ролик, в котором Конноли якобы снимала свою кандидатуру с выборов.

Трамп, в свою очередь, репостнул сгенерированное ИИ видео, на котором он управляет истребителем с надписью «Король Трамп» и сбрасывает коричневую грязь на протестующих. Politico пишет, что это мог быть ответ на протесты «Нет королям» против администрации Трампа, которые вывели миллионы людей на улицы по всей стране на фоне приостановки работы правительства США. В другом опубликованном Трампом ИИ-видео лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал своих коллег «прогрессивными кусками дерьма».

Мы купили дом в Германии и очень довольны Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками Общество 6 минут чтения

Премию в номинации «Вы хотя бы попытались» присудили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за попытки противостоять введенным Трампом торговым пошлинам.

Премию «Титаник» за «грандиозные идеи, потерпевшие крах», выдали «мосту мечты Берлускони» в Италии — его строительство одобрили в августе этого года. Мост должен соединить материковую Италию с Сицилией и стать самым длинным подвесным мостом в мире. Его строительство несколько раз откладывали.

Последнюю премию в номинации «Дежавю» за бесконечные дорожные работы присудили кольцевой развязке Шумана в Брюсселе, которую начали реконструировать в 2023 году, а завершение работ запланировано на будущий год.